Снег покидает Москву

Утром в понедельник, снег практически покинул Москву. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщил о том, что снега в Москве почти не осталось.
По его словам, таяние снега произошло из-за теплой погоды и дождей.
Так, на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова не превышает пяти сантиметров, в Тушино – шести.
«Снег в Москве уже почти растаял. На метеостанциях Балчуг и МГУ его уже нет, на ВДНХ - 5 см, в Тушино - 6 см. Скорее всего, к понедельнику сойдет окончательно», - сказал он.
Сейчас в столице +2 градуса, днем столбики термометров будут подниматься до +7 градусов, ночью похолодает до + 2 градусов.
Ранее Вильфанд отмечал, что накануне в Москве выпало 10 мм осадков, что всего лишь на 1,5 мм меньше рекорда для это дня.