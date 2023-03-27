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Снег покидает Москву

Снег покидает Москву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Утром в понедельник, снег практически покинул Москву. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра Романа Вильфанда сообщил о том, что снега в Москве почти не осталось.

По его словам, таяние снега произошло из-за теплой погоды и дождей.

Так, на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова не превышает пяти сантиметров, в Тушино – шести.

«Снег в Москве уже почти растаял. На метеостанциях Балчуг и МГУ его уже нет, на ВДНХ - 5 см, в Тушино - 6 см. Скорее всего, к понедельнику сойдет окончательно», - сказал он.

Сейчас в столице +2 градуса, днем столбики термометров будут подниматься до +7 градусов, ночью похолодает до + 2 градусов.  

Ранее Вильфанд отмечал, что накануне в Москве выпало 10 мм осадков, что всего лишь на 1,5 мм меньше рекорда для это дня.

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