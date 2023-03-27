Грузия будет штрафовать поджигателей полей

Опубликовано: 8:34, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парламент Грузии введет новые санкции против местных аграриев, устраивающих на своих полях поджоги остатков зерновых культур, так как это частенько приводит к пожарам в лесах.

Парламент Грузии собирается внести поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым виновные в поджогах полей для их очистки от остатков прошлогоднего урожая будут караться серьезными штрафами.

В соответствии с поправками, физлица, уничтожившие остатки урожая с помощью огня, должны будут заплатить штраф в размере 1 тыс лари ($390) за гектар, а юрлица - 2 тыс лари ($780), передает "Sputnik Грузия".

В том случае, если площадь участка составляет меньше гектара, то сумма штрафа останется прежним – 1 тыс лари. В случае же, если его площадь превышает гектар, штраф будет высчитываться по сожженной площади.

Напомним, на сегодняшний день в Грузии достаточно широко распространена практика поджога полей для их очистки. Как правило это происходит в конце лета и начале осени и приводит к масштабным лесным пожарам.