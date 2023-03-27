Свыше 2 млрд рублей пойдет на выплаты работникам сферы туризма в Крыму летом

Опубликовано: 4:06, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С мая по сентябрь в Крыму работникам туристической сферы выплатят в общей сложности более 2 млрд рублей. Мера господдержки связана с желанием сохранить рабочие места даже в отсутствии туристов. Прошлым летом государство также выделяло средства на зарплаты крымскому турбизнесу.

Государство поддержит туристический бизнес в Крыму этим летом - на выплаты МРОТ сотрудникам сферы выделено свыше 2 млрд рублей.

С мая по сентябрь работники сферы туризма в Крыму будут получать выплаты из госбюджета. На МРОТ могут рассчитывать 30 тыс сотрудников.

Средства уже выделены, они, как и летом 2022 года, будут направлены на выплаты МРОТ сотрудникам турбизнеса. Мера поможет сохранить рабочие места и поддержать жителей на фоне отсутствия туристов.

Предложение о выделении мер поддержки турсфере выдвинули совместно власти Крыма и Минэкономразвития. Его поддержал президент РФ Владимир Путин.

По прогнозам специалистов, турпоток в Крым этим летом будет на 30% ниже прошлогоднего.

