Пианист из Грузии стал финалистом конкурса имени Рубинштейна

Опубликовано: 0:51, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из талантливейших пианистов современности Георгий Гигашвили пробился в финал международного фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна. Всего в нем будут участвовать 6 музыкантов. Победитель будет объявлен 31 марта.

Одним из участников финала международного фортепианного конкурса имени Артура Рубинштейна стал талантливейший пианист современности Георгий Гигашвили. Конкурс стартовал в израильском городе Тель-Авив 14 марта, а завершится в эту пятницу.

В этом году в нем участвуют представители 18 стран. В финал, который состоится 31 марта вышли 6 человек. Им предстоит исполнить камерную музыку, классический и большой концерты.

Георгий будет солировать в концертах Моцарта и Прокофьева и исполнит партию фортепиано в трио Бетховена.

Георгий Гигашвили – один из самых известных грузинских пианистов, он закончил Тбилисскую государственную консерваторию по классу Реваза Тавадзе. В 2019 году получил Первую премию на Международном конкурсе пианистов в Виго, а затем третью премию и Приз зрительских симпатий на Шестьдесят Втором конкурсе имени Бузони. Параллельно с карьерой классического пианиста Георгий создал группу электронной и экспериментальной музыки Tsduneba.