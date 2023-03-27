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Из-за небольшого размера страны и легкости ее пересечения нет необходимости выбирать между пляжем и тропическими лесами, рифами или пещерами, вечеринками или отдыхом в тишине. В Белизе можно попробовать сразу всё.

Здесь можно найти попробовать интересную еду, увидеть невероятные пейзажи и дикую природу, а также множество деревень, каждая из которых имеет свою яркую индивидуальность.

Море – Карибское

Язык – английский

Температура воздуха – круглый год 26 градусов

Старое название - Британский Гондурас

Валюта - белизский доллар

Виза – до 90 дней не нужна

Население - метисы (испано-индейского происхождения), креолы (англо-африканского происхождения), майя

Амбергрис Кей

Остров Амбергрис-Кей - одно из самых популярных мест у путешественников в Белизе, а оживленный город Сан-Педро - бьющееся сердце красочного острова. Здесь есть отели на любой вкус –как бюджетные варианты, так и класса люкс. Здесь можно насладиться классическими карибскими развлечениями - подводным плаванием и парусным спортом. Многие из лучших ресторанов Белиза, а также магазины и ночные клубы расположены в Амбергрис-Кей.

Сан-Игнасио

Сан-Игнасио - большой город на западной границе Белиза. Здесь можно увидеть водопады, пещеры и джунгли. Недалеко также находится множество руин памятников майя, таких как Шунантунич или Кахал Печ, а также знаменитая пещера Актун-Туничиль-Мукналь. Сан-Игнасио – отличная отправная точка для экскурсий в другие места на побережье.

Пунта-Горда

Пунта-Горда – одно из самых колоритных мест в Белизе. Город расположен недалеко от южной границы Белиза, в отдалении от типичного туристического маршрута. Именно здесь находятся самые густые джунгли страны, а большую часть населения города составляют индейцы майя. Это популярное место как для любителей активного отдыха, так и для тех, кто любит расслаблено проводить отпуск. На местном рынке можно купить изделия ручной работы, а оттуда отправиться к руинам древних памятников майя или поехать в местный морской заповедник.

Пласенсия

Раньше здесь была рыбацкая деревня, которая превратилась в элитный курорт с живописными лагунами, неизведанными джунглями с их обитателями, лучшими барами и ресторанами. Здесь можно посетить заповедник дикой природы Кокскомб. Некоторые туристические фирмы предлагают поездки в заповедник с ночевкой, чтобы уж точно увидеть некоторых представителей местной фауны.

Хопкинс

Белиз известен своим культурным разнообразием, и местечко Хопкинс считают одним из лучших для изучения местной культуры. Это небольшая оживленная деревня с длинным песчаным пляжем. Здесь отсутствуют многие современные атрибуты жизни, однако сюда можно отправиться для знакомства с культурой гарифуна – народа, который проживает в этих краях. Одним из самых популярных способов соприкоснуться с местным колоритом считается урок игры на барабанах, который неизбежно превращается в танцевальную вечеринку.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рэй Кей

У берегов Белиза сотни островов, и Рэй-Кей считают одним из лучших. Посетители этого частного острова могут либо остаться на ночь, либо приехать в дневное время. Туристы, которые выберут ночную поездку, будут иметь доступ ко всему острову, а дневные гости смогут посетить лишь некоторые его районы. Путешественники, которые хотят почувствовать, каково это жить на карибском острове, могут забронировать проживание на несколько дней. Атмосфера здесь очень расслабленная, можно бродить по острову весь день. Любители приключений могут отправиться на прогулку под парусом или заняться снорклингом на рифе острова.