Северокавказские общественно-экономические коллизии глазами местных СМИ. О чем на минувшей недели писали ведущие региональные издания Северного Кавказа, а также Абхазии и Южной Осетии.

Кабардино-Балкария

В Кабардино-Балкарии уровень достижения целевых показателей нацпроектов составил 99,19% – республика вошла в десятку лучших субъектов РФ, а по СКФО оказалась на первой ступени рейтинга. Председатель правительства Алий Мусуков на расширенном заседании президиума Совета при главе КБР по стратегическому развитию национальных проектов проинформировал, что по кассовому исполнению КБР находится на 14-м месте. Освоено 99,3 % от общего объема денежных средств. В прошлые годы этот показатель был на уровне 96-97%. В 2022 году в стадии реализации находилось 46 региональных проектов в рамках 12 нацпроектов, по 32 проектам республика получала субсидии из федерального бюджета. Общий объем финансирования нацпроектов составил 14,8 млрд рублей. Девять региональных проектов по итогам года закрыты со стопроцентным результатом.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году Кабардино-Балкария участвует в реализации 12 национальных проектов и 45 региональных. На сегодня объем их финансирования составляет порядка 10,6 млрд рублей.

Карачаево-Черкесия

Еще одним регионом, который показал почти 100% результат по стране, стала Карачаево-Черкесия. В прошлом году в рамках реализации нацпроекта "Демография" в КЧР построили новый корпус пансионата для пожилых людей, в рамках проекта "Успех каждого ребенка" создали Центр для выявления и развития одаренных и талантливых детей. По программе "Земский учитель" 22 учителя стали победителями программы по получению единовременной выплаты в размере миллиона рублей, а также региональной выплаты в размере 100 тыс. рублей. В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" приобретено 6 единиц автомобильного транспорта, в медицинские учреждения республики поставлено 89 единиц медоборудования. При этом 34 единицы оборудования были приобретены дополнительно в связи с образовавшейся экономией денежных средств. В общей сложности в 2022 году КЧР участвовала в реализации 45 региональных проектов в рамках 12 приоритетных национальных проектов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2023 году в рамках реализации нацпроектов в регионе запланировано строительство, ремонт и реконструкция 202 социально-значимых объектов, в том числе, общественные и дворовые территории, участки автомобильной дороги, школы, объекты спортивного назначения, культуры, здравоохранения, водоснабжения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Ингушетия

В СКФО построили первый завод алюминиевых сплавов РИАЛ в ингушском селе Али-Юрт при поддержке региональных властей. Ожидается, что предприятие войдет в создаваемый алюминиевый кластер региона. Он будет выпускать алюминиевые сплавы в цилиндрических слитках из лома и отходов. Объем переработки материалов 5 тыс. тонн цилиндрических слитков из алюминиевого сплава в год, в том числе 3 тыс. тонн, подвергаемых гомогенизации. На производстве установят две плавильные печи максимальной емкостью по расплаву шести тонн, автоматизированную линию по производству отливок и печь гомогенизации.

Как будет работать завод

При реализации проекта учитывались требования по защите окружающей среды. На предприятии предусмотрен модуль аспирации и очистки отходящих газов от плавильного оборудования, обеспечивающий высокие показатели очистки с эффективностью больше 97%. Все образующиеся отходы будут сначала храниться на надлежащим образом обустроенной площадке — с учетом природоохранных требований, а затем направляться на утилизацию в специализированную организацию.

Иностранное оборудование

Строительство предприятия было начато в конце 2019 года. Тогда закупили иностранное высокотехнологичное оборудование на сумму 262,56 млн рублей, привлекли иностранных специалистов для монтажа и пуско-наладки производственной линии.

Сбыт продукции

Завод уже заключил первые соглашения о поставке готового сырья на поставку ему 70% алюминиевых слитков. Также заключены договоры поставки сырья (лома) и контракты по сбыту продукции в Турцию, Азербайджан и Узбекистан.

Другие заводы

В Ингушетии в текущем году планируется открыть еще ряд заводов. В городе Карабулаке будут производить тротуарную брусчатку и газобетонные блоки. До конца года после реконструкции ожидается открытие комбината строительных материалов, первая очередь которого была запущена еще в 2006 году. Введение новых производственных мощностей позволит улучшить качество и увеличить количество бытового, облегченного и облицовочного кирпича. Предприятие намерено производить до 40 млн единиц продукции в год. Также в перспективе открытие первого в СКФО завода алюминиевых сплавов. Предполагаемый объем переработки материалов — 5 тыс. тонн в год.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Северная Осетия

Северная Осетия – один из лидеров СКФО по закладке интенсивных садов. Только за прошлый год было заложено 359 га фруктовых садов и 200 га фундука. Они закладываются с использованием новых технологий, что позволяет получить небывалый урожай – до 60 тонн с га, для сравнения - обычные яблоневые сады дают до 12 т/га. Благодаря насаженным плотными рядами невысоким фруктовым деревьям, привитым на карликовый подвой, плодоносить они начинают уже на второй год, а на третий их урожайность достигает 35–40 ц/га, тогда как обычные сады плодоносят на 7-й или 8-й год. Специалисты подчеркивают, что сады такого типа рентабельны при закладке от 30-40 га. При этом для них нельзя использовать обычные саженцы. Выведены специальные сорта, которые способны давать обильный урожай с яблони высотой не более трех метров. Благодаря таким габаритам деревьев и компактности сада сбор плодов становится более быстрым и, соответственно, дешевым.

Казачий хутор

Одно из наиболее крупных плодоводческих хозяйств республики – компания "Казачий хутор", сады которой расположены в 14 км от Владикавказа. Их площадь превышает 780 га, урожай в прошлом году составил почти 30 тыс. тонн. У предприятия свой парк техники из 120 машин: тракторов, опрыскивателей, самоходных подъемных платформ, газонокосилок, вспомогательных автомобилей. В компании работают более 350 человек. В минувшем году здесь ввели в эксплуатацию самое большое на юге России фруктохранилище, рассчитанное на 50 тыс. тонн. Это заметно снизило себестоимость продукции. В новом хранилище есть автоматизированная сортировочная линия. Это позволит меньше зависеть от сторонних факторов. Агрокомпания также открыла собственный цех по производству специальной тары на 300 кг для хранения яблок.

Де-Густо

В СПК "Де-Густо" также занимаются выращиванием яблок. Площадь его садов – 300 га. В структуру предприятия входит один из крупнейших питомников на юге России площадью 100 га. В СПК ежегодно собирают около пяти тысяч тонн фруктов. По словам коммерческого директора Жанна Кулумбеговой, растет спрос на фрукты, в том числе на груши. Поэтому в хозяйстве приняли решение увеличить площади и грушевых садов. Садоводы сталкиваются со множеством проблем, основная – увеличение себестоимости продукции из-за роста цен на средства защиты и удобрения. Также чувствуется нехватка квалифицированных специалистов.

Сады Алании

Компания "Сады Алании" также успешно развивает интенсивное садоводство. Площадь садов на предприятии порядка 180 га. Урожай в основном поставляют в торговые сети и магазины центральной части РФ. В минувшем сезоне собрали 3,5 тыс. тонн яблок. Перед отправкой на продажу яблоки проходят проверку в лаборатории на соответствие качеству и отсутствие вредителей. Рост площадей и почти ежегодное увеличение урожая заставляют предпринимателей задуматься о строительстве собственного плодохранилища на 10 тыс. тонн и сортировочной линии.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс на садоводство

Курс на садоводство в республике оправдан, поскольку она малоземельная, площадь пашни составляет всего 180 тыс. га. В прошлом году фруктов собрано рекордных 58,8 тыс. Соответственно, подрос и показатель обеспеченности населения плодовой продукцией собственного производства. Годовая потребность населения республики – 70 тыс. тонн. С учетом личных подворий, местные фрукты в рационе покрывают эту норму, тогда как еще недавно показатель самообеспеченности доходил до 20%. Имеется и резерв увеличения собственного производства за счет винограда.

К сожалению, на фоне успехов сельхозпредприятий сдают свои позиции личные подворья граждан, садоводческие товарищества. Значительная часть фруктов здесь пропадает. В том числе и из-за не налаженной системы заготовки сельскохозяйственной продукции. Было время, когда заготовители объезжали садоводов, покупая излишки фруктов, действовали соковые цехи, куда можно было сдать на переработку яблоки, груши. Сегодня этого нет. И садоводы порой не знают, где и кому реализовать свою продукцию. Отчасти это влияет на все еще высокие цены на фрукты, которые выше, чем на импортные бананы, мандарины, виноград, хурму. К тому же плодоводческие хозяйства порой ориентированы на оптовую торговлю за пределами республики.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абхазия

Бронирование номеров на майские праздники в Абхазии по в сравнению с прошлым годом увеличилось почти в два раза. Главным образом это касается популярных и семейных отелей и тех, которые предложили цены на праздничные даты, ниже обычных майских цен. Среди них много отелей, которые вышли на рынок в прошлом году, и их уже можно рассматривать их как полную альтернативу многим курортам. Это экономно, хорошее качество услуг, полный семейный спектр пакета, отметил в интервью радио Sputnik руководитель абхазского направления туркомпании "Алеан" Сергей Косилов. Он также рассказал, что в последние несколько лет разрослась сфера мошенников, которые используют сайты-двойники отелей для обмана и выманивания денег у туристов. Министерство по туризму Абхазии совместно с отелями борются с этим, но риск остается.

Пресс-служба туроператора "Интурист" сообщила, что по итогам кампании раннего бронирования продано в три раза больше путевок, чем годом ранее. В связи с этим, высокий туристический сезон в Абхазии в этом году начнется на месяц раньше обычного - с мая. По прогнозам, на майские праздники и в летний сезон курорты республики будут работать со стопроцентной загрузкой.

Оценки АТОР

По оценкам специалистов Ассоциации туроператоров России (АТОР), самые дешевые туры на майские праздники обойдутся в 28 тыс. рублей. Наиболее дорогостоящая путевка стоит 50 тысяч. Большинство российских туристов предпочтут тур за 36 тысяч, включающий 7-дневное проживание и 3-разовое питание. Стоимость перелета в эту сумму не входит, так как прямых рейсов в республику нет. Желающие добираться до Абхазии на самолете должны лететь в Сочи, а дальше ехать одним из предпочтительных способов. Однако это все равно обойдется дешевле на 10-15%, чем на главном курорте Краснодарского края. По прогнозам, на майские праздники в Абхазии воздух местами прогреется до +25°. В эти дни начинают поспевать первые фрукты и ягоды, такие как, шелковица, земляника, клубника, алыча, вишня и черешня. Также любители природы смогут во время прогулок насладиться периодом цветения самых разнообразных растений.

Абхазия – в пятерке популярных направлений

Абхазия входит в топ-5 популярных массовых туристических выездных направлений у россиян. В 2022 году республику посетило около 1,15 млн человек. Самый популярный курорт Абхазии - Гагра. За ней следуют Пицунда и Новый Афон. Путешественники также проявляют интерес к Гудаутскому и Сухумскому районам. В республике зарегистрировано 788 объектов размещения с общей вместимостью 39 323 койко-места, 112 объектов – юридические лица, 543 объекта – индивидуальные предприниматели и 133 –физические лица.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Южная Осетия

Южная Осетия богата запасами пресной воды. Республика расположена в горной и предгорной зоне, что важно для формирования водных ресурсов. По данным Комитета геологии, экологии и природопользования (КГЭП), площадь объектов водного фонда Южной Осетии (водосборные бассейны, реки, озера, родники и ледники) составляет 15% территории республики. Но питьевую воду того или иного типа можно обнаружить почти в любом месте.

Водные ресурсы

По территории РЮО протекает 12 крупных рек. Это Большая Лиахва, Ксан, Малая Лиахва, Джоджора, Лехура, Квирила, Проне Восточная, Проне Западная, Проне Средняя, Меджуда и Лопандон. Есть озера в селах Коз и Ерцо, на Кельском плато. Созданы Зонкарское и Цунарское водохранилища.

Минералка

В Южной Осетии много родниковых и минеральных вод. Порядка 150 крупных источников минеральной воды выявлено в основном в Дзауском районе. Это гидрокарбонатно-натриевые (боржомского типа), хлоридно-гидрокарбонатные (ессентукского типа), гидрокарбонатно-кальциево-натриевые воды и другие. Воды "Багиата" и "Дзау" еще во времена СССР пользовались популярностью. Сейчас появились частные предприятия по выпуску пресной и минеральных вод. Лабораторные анализы в ведущих российских центрах подтвердили лечебные свойства югоосетинских минеральных вод. Они богаты полезными компонентами. Показаны в лечении болезней сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, кожных недугов, суставов и т.д. Лабораториями даны рекомендации для использования минеральных вод в виде ванн. Природа одарила республику благоприятными условиями для организации на основе источников водолечебниц, санаториев, бальнеологических курортов. Такого рода оздоровительные центры сегодня действуют только в селах Нагутни Знаурского района и Згубир Дзауского района.

Экология

Однако актуальной для региона остается вопрос использования воды. Пагубное влияние на состояние водных объектов оказывает загрязнение водоемов. В реки сбрасываются строительные отходы, канализационные стоки и грязная жидкость с ядовитыми веществами от автомоек. Большой урон наносится водному фонду в результате бессистемной добычи гравия в руслах рек. Это может привести к уменьшению уровня воды, активизации оползневых процессов, в целом грозит экологии региона. Несмотря на обилие источников, многие населенные пункты ощущают недостаток в питьевой воде.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погода

В последние годы в ряде сел, прежде всего в Цхинвальском районе, стали пересыхать родники. Специалисты объясняют это погодным фактором, прежде всего малоснежными зимами, глобальным потеплением. Как рассказали в КГЭП, в рамках сотрудничества с российскими коллегами предполагается разработка программы изучения водных запасов Южной Осетии. Планируется комплекс геофизических и буровых методов поиска подземных вод. Это позволит с высокой степенью точности находить на территории сел артезианские и грунтовые воды. В российскую Инвестпрограмму содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2023-2025 годы включено восстановление водозаборных сооружений с обустройством зон санитарной охраны и аварийных участков линейной части водовода Едис – Цхинвал, что позволит увеличить мощность водовода и закрыть вопрос об использовании поверхностных источников.