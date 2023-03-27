Опубликовано: 7:00, 27 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть слова, знакомые с детства, о происхождении которых мало кто задумывается. Вошли в русский язык как влитые. Одно из таких слов – "атаман". Когда появились первые атаманы, как возникло это слово?

Школьниками мы читали о подвигах казачьего атамана Стеньки Разина. Или же из учебников по истории узнавали, что есть такая должность - наказной атаман Терского казачьего войска. Ну, и часто звучало бабушкино утешительное - "терпи казак – атаманом будешь!"

Когда же появились первые атаманы, как возникло это слово? Точного ответа на этот вопрос не существует. Характерно, что первые толковые словари русского языка дают двоякую трактовку этого понятия. Либо как название различных военных и административных должностей в казачьих войсках. Либо как титул предводителя разбойничьей или воровской шайки.

Первые упоминания атаманов в русском языке некоторые авторы относят к временам русских княжеств. Историк Сергей Соловьев пишет:

Князья посылали толпы своих промышленников, ватаги, к Белому морю и Северному океану, в страну Терскую и Печерскую за рыбою, зверем и птицею: из грамоты великого князя Андрея Александровича узнаем, что уже тогда в 1294 году три ватаги великокняжеские ходили на море со своим ватамманом.

Первая и очень важная привязка – атаман - предводитель небольшого отряда, собранного из людей разного происхождения, объединившихся для набега или разбойного похода (ушкуйники). Если мы прочно увязываем слово "атаман" с казаками, то следует учесть, что первое среди прочих - Донское войско перешло на государеву службу с 1570 году. Но очевидно, что слово атаман-предводитель появляется значительно раньше, чем происходит оформление казачьих войск.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тюркский след

По одной из версий, слово "атаман" заимствовано. Оно происходит от тюркского слова "ата" — "отец" или "дед" с личным окончанием "ман". То есть буквально означает "я ваш отец" или "старший человек". В близкой по смыслу еще одной тюркской версии это производное от турецкого слова "осман, османлы".

Еще один тюркский след выводит филолог Н.Горяев. По его версии атаман складывается из двух компонентов: тюрк. ata "отец" и tuman "10 000". Тут следует отметить, что монгольское деление войска на "тумены" было хорошо известно на Руси и многие специалисты считают эту версию наиболее близкой к реальности. Именно эта версия приводится в наиболее полном исследовании истории казачества (4-томной "Истории казаков" (Гордеев А.А. М., 1993).

Польский след

Некоторые специалисты считают турецкую версию этимологии слова "атаман" неверной и связывают его с польским слово hetman, которое (в свою очередь) восходит к немецкому hauptman (haupt — "главный", man — "человек"). Но большинство экспертов считает и эту версию сомнительной. В частности, А. Кривошеев отмечает, что атаман и гетман - слова различного происхождения, хотя некоторая смысловая близость между ними есть. Фонетически их объединяет лишь формант "ман".

Кумыкский след

Наконец, еще одна версия: слово "атаман" на кумыкском звучит как "одаман", где "ода" - большой дом, двор, семья, а "одаман"- главный, хозяин. При образовании на кочевье коша, пастухи (койчу) выбирали себе одамана, отсюда, мол, и повелось у казаков слово "кошевой атаман".

Такая вот запутанная история.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как иронично отметил один из посетителей исторических форумов, в конце XIII века три ватаги ходили морем и ими руководил ватамманъ (осман ватаги?). А в эти же годы в Турции султанил Othman. Возможно несколько вариантов толкования этого исторического факта. Совпадение наименований руководящих должностей по разные стороны моря случайно. Турки подражали казакам. Казаки подражали туркам. Все вместе подражали романо-германцам.

Так что поле для увлекательных дискуссий остается. Ну, а настоящие атаманы казачьих войск вне зависимости от происхождения самого термина сыграли яркую роль в войнах России XVIII-XX веков.