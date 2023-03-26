Иран потрясло два землетрясения с разницей в час

Опубликовано: 19:53, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иран накануне с разницей в один час потрясли землетрясения магнитудой 4,2 и 4,7. В результате подземных толчков никто не пострадал.

В Иране произошло два землетрясения. Об этом сообщили в Национальном сейсмологическом центре страны.

Первое землетрясение случилось в городе Хешт накануне в 21:43 по местному времени. Его магнитуда составила 4,2, а очаг залегал на глубине 10 км.

Еще одни подземные толчки произошли ровно через час в городе Мурмури. Их очаг находился на глубине 18 км.

Землетрясения ощутили на себе жители сразу нескольких провинций. Согласно последним данным, разрушений и погибших нет.