Иран потрясло два землетрясения с разницей в час

Иран накануне с разницей в один час потрясли землетрясения магнитудой 4,2 и 4,7. В результате подземных толчков никто не пострадал.
В Иране произошло два землетрясения. Об этом сообщили в Национальном сейсмологическом центре страны.
Первое землетрясение случилось в городе Хешт накануне в 21:43 по местному времени. Его магнитуда составила 4,2, а очаг залегал на глубине 10 км.
Еще одни подземные толчки произошли ровно через час в городе Мурмури. Их очаг находился на глубине 18 км.
Землетрясения ощутили на себе жители сразу нескольких провинций. Согласно последним данным, разрушений и погибших нет.