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Военно-Грузинская дорога вновь доступна для всех автомобилей

Военно-Грузинская дорога вновь доступна для всех автомобилей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Движение из Владикавказа в Верхний Ларс разрешили грузовикам. Со вчерашнего вечера пользоваться дорогой было запрещено из-за непогоды.

В воскресенье днем Военно-Грузинская дорога вновь стала доступна для любых автомобилей, передает ГУ МЧС Северной Осетии.

В ведомстве отмечают, что дорога из Владикавказа в населенный пункт Верхний Ларс и в обратном направлении была открыта в 12:40 (мск).

С вечера субботы пользоваться дорогой было невозможно из-за непогоды. Сегодня утром ее открыли для легковых автомобилей и автобусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии в скором времени завершится строительство объездной дороги к Верхнему Ларсу. Протяженность дороги составит более 20 км. Она обеспечит бесперебойное движение в сторону России 24 часа в сутки.

Ларс закрыт для грузовиков в пятницу

Ларс закрыт для грузовиков в пятницу

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