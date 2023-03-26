Военно-Грузинская дорога вновь доступна для всех автомобилей

Опубликовано: 16:55, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Движение из Владикавказа в Верхний Ларс разрешили грузовикам. Со вчерашнего вечера пользоваться дорогой было запрещено из-за непогоды.

В воскресенье днем Военно-Грузинская дорога вновь стала доступна для любых автомобилей, передает ГУ МЧС Северной Осетии.

В ведомстве отмечают, что дорога из Владикавказа в населенный пункт Верхний Ларс и в обратном направлении была открыта в 12:40 (мск).

С вечера субботы пользоваться дорогой было невозможно из-за непогоды. Сегодня утром ее открыли для легковых автомобилей и автобусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии в скором времени завершится строительство объездной дороги к Верхнему Ларсу. Протяженность дороги составит более 20 км. Она обеспечит бесперебойное движение в сторону России 24 часа в сутки.