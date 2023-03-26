Алексей Экимян – гроза преступников и автор самой светлой музыки

Творческие пути выдающихся композиторов схожи: талант многих из них замечают с детства, трепетно поддерживают в период взросления, а в итоге он оттачивается в неповторимое филигранное мастерство. Однако судьба советского композитора Алексея Экимяна отличается от устоявшегося канона.

Генерал-майор милиции, сыщик, не раз рисковавший жизнью во время задержания опасных преступников, написал множество шлягеров.

Суровое детство

Алексей Гургенович Экимян родился 10 мая 1927 года в Баку. Семейная драма побудила мать Алексея вместе трехлетним сыном переехать жить в Ереван в семью брата, который был военным. В шестилетнем возрасте Алеша стал посещать музыкальную школу по классу скрипки и даже солировал в самодеятельном эстрадном оркестре. Однако окончить среднюю школу, как и музыкальную, ему не удалось - началась Великая Отечественная война. Дядя был призван на фронт, и чтобы хоть как-то прокормиться, Алексей брался за любую работу. В 1942 году он устроился на железную дорогу монтером. Для 14-летнего мальчика это было непросто, поскольку объект считался стратегическим, а ситуация на фронтах все ухудшалась.

Школа милиции

Через два года в числе сотен тысяч добровольцев Экимян участвует в восстановлении Харькова. Украина встречает их разоренной, голодной и холодной. 17-летний Алексей днем работает, а ночи проводит в подвалах разрушенных домов. Зато в Харькове он знакомится с фронтовиками, среди которых было много земляков, которые и посоветовали юноше задуматься о службе в правоохранительных органах, понимая, что там после войны будет дефицит профессиональных кадров. В 1947 году Экимян едет учиться во Владимирскую в школу милиции, потом поступает в Высшую школу МВД СССР в Москве.

Закон и порядок

Блюсти правопорядок Алексей Экимян начал в 1957 году в отделении милиции подмосковного поселка Красный Строитель. Чуткий и принципиальный он быстро добивается высокой раскрываемости дел, наводя шок и трепет на местных хулиганов. Вскоре Экимян возглавляет Бирюлевское отделение милиции, а в 1959 году его переводят в Серпухов. Двери его кабинета в здании на Театральной улице (сейчас там музей МВД) всегда были открыты для коллег и подчиненных, которым он пытался помочь в расследовании дел. Уже тогда он славился нестандартным мышлением, творческой манерой работы, особенно при выдвижении и проверке версий. Экимян всегда лично участвовал в оперативно-розыскной деятельности, несмотря на уже высокое звание и должность, лично выезжал на задержания.

Композитор в погонах

Когда же вновь заиграла музыка в жизни офицера советской милиции? В Высшей школе милиции немецкий язык преподавала будущая жена композитора Валентина. Она же организовала там музыкальный оркестр, а после вдохновила мужа взять в руки скрипу и участвовать в 1957 году во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Там Алексей Экимян представил первое собственное произведение "Фестивальный вальс" и получил первый приз. С того момента он вел "двойную жизнь": днем оставался на страже закона, а вечером, когда не был дежурств или оперативных выездов, музицировал. Ленинская комната Серпуховского отдела милиции (сегодня помещение Росгвардии) стала местом, где рождалась музыка. Алексей Экимяна не имел даже среднего музыкального образования, но сотни тысяч советских граждан были готовы слушать его простые и добрые песни.

О чем бы в моих песнях не говорилось, о героической Керчи или зеленом Тамбове, о карабахском олененке или о березах России, о большой любви или бескорыстной дружбе – я пою о Родине своей

– говорил композитор.

Уголовный розыск Московской области

В начале 1960-х подполковник милиции Алексей Экимян возглавил уголовный розыск Московской области. Внедряя в практику оперативно-розыскной работы новые методы борьбы с преступностью, он добивался максимального результата. В 1970 году Экимяну досрочно присваивают звание генерал-майора. К тому времени у него за плечами сотни раскрытых дел, в том числе разоблачение особо опасной преступной группы, совершившей в Истре разбойное нападение на объединенную кассу Дедовского торга.

Отставка и признание

В 1973 году генерал-майор Экимян уходит в отставку, отдав 27 лет уголовному сыску. Ему оставалось всего девять лет жизни, чтобы написать самые известные свои произведения. Он сотрудничает с поэтами Расулом Гамзатовым, Робертом Рождественским, Михаилом Таничем, Владимиром Харитоновым, Евгением Долматовским. Нежная лирическая поэзия, воплощенная в песнях, "Снегопад", "Не надо печалиться", "Подари мне платок" "Пожелание", "Берегите друзей" стала одинаково любимой людьми самых разных профессий, поскольку содержала подлинный человеческий мотив. Голоса Муслима Магомаева, Анны Герман, Иосифа Кобзона, Вахтанга Кикабизде, Людмилы Зыкиной, Софии Ротару, Нани Брегвадзе, ансамбля "Самоцветы" сделали его музыку по-настоящему народной.