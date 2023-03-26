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Турецкий "Галатасарай" сегодня сыграет в Баку с "Карабахом"

Турецкий &quot;Галатасарай&quot; сегодня сыграет в Баку с &quot;Карабахом&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня на Бакинском олимпийском стадионе пройдет благотворительный футбольный матч между азербайджанским клубом "Карабах" и турецким "Галатасараем", средства от которого пойдут на помощь пострадавшим от сокрушительных землетрясений.

Сегодня в Баку состоится благотворительный футбольный матч между азербайджанским клубом "Карабах" и турецким "Галатасараем". Он пройдет на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

Судить игру будет рефери ФИФА Алияр Агаев. Ему будут помогать Зейнал Зейналов, Акиф Амирали и Турал Гурбанов. Судьями VAR будут Джавид Джалилов и Муслим Алиев, передает Trend.

Вырученные от матча средства будут направлены пострадавшим от мощных землетрясений в Турции, обрушившихся на юго-восточные территории страны 6 февраля текущего года.

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