Турецкий "Галатасарай" сегодня сыграет в Баку с "Карабахом"

Опубликовано: 15:59, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на Бакинском олимпийском стадионе пройдет благотворительный футбольный матч между азербайджанским клубом "Карабах" и турецким "Галатасараем", средства от которого пойдут на помощь пострадавшим от сокрушительных землетрясений.

Сегодня в Баку состоится благотворительный футбольный матч между азербайджанским клубом "Карабах" и турецким "Галатасараем". Он пройдет на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:00.

Судить игру будет рефери ФИФА Алияр Агаев. Ему будут помогать Зейнал Зейналов, Акиф Амирали и Турал Гурбанов. Судьями VAR будут Джавид Джалилов и Муслим Алиев, передает Trend.

Вырученные от матча средства будут направлены пострадавшим от мощных землетрясений в Турции, обрушившихся на юго-восточные территории страны 6 февраля текущего года.