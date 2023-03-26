Туркменистан выбирает новый парламент

Опубликовано: 14:05, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Туркменистане сегодня проходят выборы депутатов Меджлиса, членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления страны, в которых участвуют все три партии, а также инициативные группы граждан.

В Туркменистане сегодня проходят большие выборы – народ страны выбирает новый Меджлис (парламент), а также членов народных советов областей, районов, городов и местного самоуправления. В выборах принимают участие все три партии, а явка за шесть часов голосования составила 61,68%.

"На выборах в депутаты Меджлиса Туркменистана до 15 часов проголосовали 74,48% избирателей", - сообщает сайт ЦИК, передает ТАСС.

Голосование стартовало в 07:00 (05:00 мск). Порог по явке избирателей не установлен, и выборы будут считаться состоявшимися при любом числе проголосовавших.

Всего в стране работают 2 602 избирательных участка, которые обслуживают 3 496 475 зарегистрированных избирателей страны с населением в 6,2 млн человек. Еще 42 созданы при дипломатических представительствах и консульствах Туркменистана за рубежом.

Всего в Меджлис будет выбрано 125 депутатов, на их места претендуют 258 кандидатов. Напомним, в январе в стране была проведена реформа, в результате которой парламент вновь стал однопалатным. Одновременно был создан высший представительный орган власти - Халк маслахаты (Народный совет).

Голосование на выборах продлится до 19:00 (17:00 мск).