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Во Владикавказе к концу следующего года построят футбольный манеж и спорткомплекс 

Во Владикавказе к концу следующего года построят футбольный манеж и спорткомплекс 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Власти Северной Осетии намерены до начала 2025 года завершить строительство футбольного манежа и спорткомплекса с бассейном. На возведение двух объектов, расположенных в краевой столице, суммарно потратят более миллиарда рублей. 

В рамках нацпроекта "Демография" во Владикавказе продолжается строительство футбольного манежа и спорткомплекса с бассейном. В эту пятницу с ходом работ ознакомился глава регионального правительства Борис Джанаев, сообщается на официальном портале органов госвласти Северной Осетии
  
Оба спортивных объекта находятся неподалеку друг от друга, их намерены возвести до начала 2025 года. К этому времени в манеже обещают создать футбольное поле с трибуной на 150 зрительских мест, а также залы для единоборств и шахматный клуб. 
  
В свою очередь, в спорткомплексе собираются установить бассейн и трибуну на 600 мест. Помимо этого, там оборудуют залы для занятий борьбой и игры в настольный теннис. 
  
Напомним, ранее стало известно, что в селе Кизляр, расположенном в самом отдаленном Моздокском районе Северной Осетии, намерены впервые построить спорткомплекс.

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