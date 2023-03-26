Откуда в Тбилиси открываются лучшие виды

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После того, как вы увидели Старый город, прошлись по узким улочкам и отыскали архитектурные жемчужины, наилучший вариант - подняться наверх и полюбоваться захватывающей панорамой города.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, как добраться до Грузии на машине и что посмотреть по дороге в Тбилиси.

В Тбилиси перед вами раскроется множество как умиротворяющих, так и захватывающих видов, от классических панорам Старого города до локаций, откуда можно увидеть окраины города с высоты птичьего полета. Там и стоит искать лучшие виды, полагают эксперты Wander Lush. В Тбилиси много способов забраться повыше, чтобы полюбоваться видами: несколько канатных дорог, фуникулер и множество пешеходных тропинок.

Лучшие виды Тбилиси в Старом городе

Монастырь Табори

Таборский монастырь расположен на горе к северо-западу от крепости Нарикала, прямо над Абанотубани. Отсюда открывается один из лучших видов на Тбилиси: можно разглядеть и крепость с красивыми балконами, и минарет Джума мечети и верхушки серных бань. Также видны три самые популярные современные достопримечательности Тбилиси - Мост Мира, Концертный зал в парке Рике и Дом Юстиции. Добраться на смотровую удобнее всего из квартала Абанотубани, дорога пешком займет около получаса.

Крепость Нарикала

Отсюда вы посмотрите на Кафедральный собор Святой Троицы, возвышающимся над Курой. Большинство туристов попадает в крепость Нарикала либо во время пешеходной экскурсии, либо во время прогулки по Старому городу. Отсюда открывается вид на изумрудно-зеленую Куру и Метехскую скалу. Сюда можно добраться по канатке от парка Рике или пешком от района Сололаки. А рядом с крепостью начинается дорожка, ведущая ко входу в Ботанический сад Тбилиси, откуда открывается вид на Тбилисскую телебашню и Мтацминду. Рядом находится и знаменитый монумент Мать Грузия.

Лестница Бетлеми

Это место в Старом городе немного сложнее найти. Лестница начинается на улице Асатиани в Сололаки. После небольшого подъема вы доберетесь до садовой террасы со скамейками и увитыми виноградными лозами решетками, отсюда замечательные виды на район Авлабари. Полюбовавшись видом с террасы, вы можете продолжить подъем по лестнице к двум храмам или до монумента Мать Грузия.

Винный подъем

Эта крутая мощеная улица соединяет площадь Европы в верхней части парка Рике с районом Авлабари. Отсюда можно увидеть знаменитый голубой балкон дворца Дареджан. Летом и осенью вид с подъема частично закрывают листья деревьев, но сделанным там фотографиям это только добавляет шарма. Чтобы добраться туда, нужно подниматься в гору по улице от площади Европы в конце Метехского моста.

Собор Святой Троицы

Расположение Собора Святой Троицы (Храм Цминда Самеба - самая высокая церковь Грузии) над Авлабари само по себе делает его прекрасной смотровой площадкой. Сюда проще всего добраться от станции метро "Авлабари", за 20 минут пешком. Лучше всего приходить после обеда или вечером, потому что по утрам очень яркое солнце.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дворец царицы Дареджан

Этот дворец был построен в 1776 году для царицы Дареджан, жены царя Ираклия II. Большинство туристов любуются на дворец со стороны реки, но не переходят мост, чтобы рассмотреть его поближе. Самая красивая часть дворца, нависающий над скалой круглый балкон, расположена на территории действующего монастыря. Сам монастырь и часовня также очень красивы. Монахини приглашают посетителей выйти на балкон, откуда открывается вид на Тбилиси. Поскольку ворота монастыря закрываются около 18:00, с посещением нужно поторопиться.

Тбилисская телебашня

Башня находится на территории парка "Мтацминда", куда из центра города идет фуникулер. Это самая высокая точка в Тбилиси. Там есть несколько кафе и баров, где можно посидеть на открытой террасе. Пешком можно дойти где-то за час.

Лучшие места для знакомства с архитектурой Тбилиси

Храм Метехи

Церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы в Метехи над Курой - идеальное место для начала знакомства с архитектурой Старого города. От памятника Вахтангу Горгасали открываются виды на противоположный берег города, в том числе и на бирюзовый купол Сурб Геворг. Церковь закрывается в 19 или в 20 часов в зависимости от сезона. Дойти до нее можно за 10 минут от серных бань по Метехскому мосту.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Абанотубани

Хотя это и не совсем смотровая площадка, в районе Абанотубани есть много мест, откуда можно хорошо сфотографировать знаменитые тбилисские серные бани. Самая знаменитая из них - Пестрая баня, а под углом открывается прекрасный вид на нависающие сверху дома и минарет тбилисской мечети.

Легвтахевский водопад

В этом же районе находится водопад в ущелье Легвтахеви, который питает ручей, протекающий под серными ваннами. Второй, гораздо более высокий водопад находится в Ботаническом саду.

Подъем Бараташвили

С подъема Бараташвили открывается лучший вид на парк Рике и современную архитектуру Тбилиси, в том числе на Мост Мира. Добравшись до конца улицы, перейдите мост Бараташвили, чтобы войти в Старый город. Лучше идти по левой стороне, чтобы полюбоваться на Мост Мира с другой точки.

Лучшие места в Тбилиси, чтобы увидеть закат

Мтацминда - самая высокая точка Тбилиси, поэтому закаты здесь потрясающие. Здесь можно также покататься на колесе обозрения. Добраться можно на фуникулере от Вильнюсской площади или пешком по тропе Тбилисской телебашни или через Пантеон Мтацминда.



Сад царя Фарнаваза расположен на утесе Метехи и выходит на реку в месте ее изгиба, что дает прекрасный обзор вплоть до крепости Нарикала. На горе напротив можно увидеть огни Таборского монастыря. Добраться можно за 5 минут пешком от станции метро "Авлабари".

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Альтернативные виды Тбилиси

Левая набережная Куры

По обеим сторонам реки Куры, протекающей через сердце Тбилиси, проходят широкие набережные - прекрасное место для прогулок в любое время года. Особенно приятно гулять по левому берегу. С этой стороны реки открывается прекрасный вид на Дом Юстиции и на разные мосты. Идите от улице Марджанишвили вдоль реки до парка Рике.

Сабуртало, Плато Нуцубидзе

Чтобы поближе познакомиться с советской архитектурой Тбилиси, отправляйтесь в район Сабуртало на северо-западе города. В жилом квартале Нуцубидзе можно найти необычные высотки, в том числе главную достопримечательность района - три дома, соединенные между собой железной конструкцией - воздушным мостом. Сам комплекс домов, спроектированный в 1970-х годах архитекторами Отаром Каландаришвили и Гизо Поцхишвили, интересно получается на фотографиях, а вид на район Сабуртало с вершины завораживает. Добраться можно на метро до станции "Университет", а оттуда пешком.

Черепашье озеро

У Черепашьего озера есть смотровая площадка, к которой ведет короткая пешеходная тропа. Виды на озеро и Тбилиси здесь прекрасны, особенно ранним утром. Отсюда также можно увидеть Сванскую башню и Этнографический музей под открытым небом. Со смотровой площадки можно продолжить поход по хребту вплоть до Мтацминды. К Черепашьему озеру можно подняться из парка Ваке пешком или на фуникулере.

Мемориальный комплекс Летопись Грузии

Северные районы Тбилиси и жилой район Дигомский массив - еще одно наследие советской эпохи. Посмотреть на них можно у памятника Хроники Грузии - моументального произведения Зураба Церетели, расположенного на холме на окраине города. С западной стороны открывается прекрасный вид на Тбилисское водохранилище. Можно доехать на автобусе от станции метро "Гурамишвили", затем подняться на холм к памятнику.

Ботанический сад

Хотя Национальный ботанический сад Тбилиси не так впечатляет, как сады в Батуми, он предлагает несколько пешеходных и велосипедных маршрутов и прекрасные виды на водопад. С верхней части сада можно увидеть Мать Грузия. Из Японского сада можно полюбоваться великолепным видом на сторожевые башни крепости Нарикала. С апреля по сентябрь сад работает с 9:00 до 20:00. Можно добраться пешком от крепости Нарикала за 10 минут или за 40 минут от метро "Авлабари".

Улица Бериташвили

Улица Бериташвили зигзагом ведет вверх по одному из многочисленных холмов Тбилиси к другому городскому озеру - Лиси. Туда из центра можно добраться на автобусе.