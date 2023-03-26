Дагестан в 2023 году потратит 24 млрд рублей на инвестпрограмму

В этом году в Дагестане направлено около 23,8 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы.
Основная часть этой суммы выделена из бюджета республики, отметил глава Минэкономики Дагестана Гаджи Султанов. Из федерального бюджета выделено порядка 9 млрд рублей.
На что идут средства?
В 2023 году по республиканской инвестиционной программе в Дагестане планируется построить и отремонтировать 164 объекта, рассказал дагестанский министр.
Почти половина выделенных средств пойдет на строительство объектов водоснабжения, их будет возведено 38. В приоритет местные власти поставили задачи по максимально широкому обеспечению населения качественной питьевой водой.
Также планируется строительство 72 школ и детских садов. Ожидается, что электронные очереди в детских садах республики сократятся, а мест в школах станет больше.
Кроме того, средства будут направлены на создание в Дагестане 32 объектов физической культуры и спорта. Министр отметил, что таким образом будет решаться вопрос по обеспечению жителей необходимой спортивной инфраструктурой.