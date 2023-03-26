Дагестан в 2023 году потратит 24 млрд рублей на инвестпрограмму

Опубликовано: 4:18, 26 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масштабное строительство запланировано на 2023 год в Дагестане, на реализацию инвестпрограммы в республике направлено 24 млрд рублей. Будут возведены новые школы и спорткомплексы, а также улучшено водоснабжение населения.

В этом году в Дагестане направлено около 23,8 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы.

Основная часть этой суммы выделена из бюджета республики, отметил глава Минэкономики Дагестана Гаджи Султанов. Из федерального бюджета выделено порядка 9 млрд рублей.

На что идут средства?

В 2023 году по республиканской инвестиционной программе в Дагестане планируется построить и отремонтировать 164 объекта, рассказал дагестанский министр.

Почти половина выделенных средств пойдет на строительство объектов водоснабжения, их будет возведено 38. В приоритет местные власти поставили задачи по максимально широкому обеспечению населения качественной питьевой водой.

Также планируется строительство 72 школ и детских садов. Ожидается, что электронные очереди в детских садах республики сократятся, а мест в школах станет больше.

Кроме того, средства будут направлены на создание в Дагестане 32 объектов физической культуры и спорта. Министр отметил, что таким образом будет решаться вопрос по обеспечению жителей необходимой спортивной инфраструктурой.