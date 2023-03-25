Азербайджан взял под свой контроль объезды Лачинской дороги

Остановлены интенсивные поставки бойцов и оружия в Карабах, организованные незаконными армянскими вооруженными формированиями. Объезды Лачинской дороги взяты под контроль Азербайджана, сообщает сегодня министерство обороны республики.
В последние дни гораздо более интенсивными стали незаконные перевозки из Армении на азербайджанские территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, отмечается в пресс-релизе. Армянские НВФ везли по грунтовках в объезд Лачинской дороги живую силу, мины, оружие. Чаще всего транспортировка шла в темное время суток и в туманную погоду.
Минобороны Азербайджана информирует, что армянские НВФ также были замечены в расширении старых и прокладке новых дорог по нескольким маршрутам, пролегающим через горные и грунтовые участки. Для дорожных работ НВФ применяют военную, инженерную и спецтехнику. В качестве рабочей силы используются местные жители и лица, проходящие военную службу по контракту.
Азербайджанские военные установили, что в последние несколько дней активизировались незаконные строительные работы на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу и пролегающей чуть севернее Ханкенди-Кесалар-Мирзяляр-Туршсу. Данные маршруты также задействованы в обеспечении и снабжении боевых позиций армянских НВФ, указывают в ведомстве.
Азербайджанская сторона не раз обращала внимание: незаконная деятельность армянской стороны в Карабахском экономическом районе Азербайджана нарушает Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и может привести к эскалации обстановки в регионе. В результате были проведены обсуждения, но надлежащие меры для предотвращения данных перевозок так и не были предприняты.
Исходя из сложившейся ситуации, подразделения азербайджанской армии реализовали необходимые локальные контрольные меры для того, чтобы предотвратить использование грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности и остановить нагнетание обстановки в регионе за счет незаконной перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий, говорится в официальном сообщении Минобороны Азербайджана.