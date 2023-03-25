Азербайджан взял под свой контроль объезды Лачинской дороги

Опубликовано: 17:35, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Объезды Лачинской дороги взяты под контроль азербайджанскими военными. Этого потребовала возросшая интенсивность незаконных перевозок по грунтовым дорогам, осуществляемых незаконными армянскими вооруженными формирования. Контроль объездов позволит предотвратить новые диверсии.

Остановлены интенсивные поставки бойцов и оружия в Карабах, организованные незаконными армянскими вооруженными формированиями. Объезды Лачинской дороги взяты под контроль Азербайджана, сообщает сегодня министерство обороны республики.

В последние дни гораздо более интенсивными стали незаконные перевозки из Армении на азербайджанские территории, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, отмечается в пресс-релизе. Армянские НВФ везли по грунтовках в объезд Лачинской дороги живую силу, мины, оружие. Чаще всего транспортировка шла в темное время суток и в туманную погоду.

Минобороны Азербайджана информирует, что армянские НВФ также были замечены в расширении старых и прокладке новых дорог по нескольким маршрутам, пролегающим через горные и грунтовые участки. Для дорожных работ НВФ применяют военную, инженерную и спецтехнику. В качестве рабочей силы используются местные жители и лица, проходящие военную службу по контракту.

Азербайджанские военные установили, что в последние несколько дней активизировались незаконные строительные работы на дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу и пролегающей чуть севернее Ханкенди-Кесалар-Мирзяляр-Туршсу. Данные маршруты также задействованы в обеспечении и снабжении боевых позиций армянских НВФ, указывают в ведомстве.

Азербайджанская сторона не раз обращала внимание: незаконная деятельность армянской стороны в Карабахском экономическом районе Азербайджана нарушает Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и может привести к эскалации обстановки в регионе. В результате были проведены обсуждения, но надлежащие меры для предотвращения данных перевозок так и не были предприняты.

Исходя из сложившейся ситуации, подразделения азербайджанской армии реализовали необходимые локальные контрольные меры для того, чтобы предотвратить использование грунтовых дорог к северу от Лачинской дороги для незаконной деятельности и остановить нагнетание обстановки в регионе за счет незаконной перевозки боеприпасов из Армении и потенциальных диверсий, говорится в официальном сообщении Минобороны Азербайджана.