Опубликовано: 14:46, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джо Байден заявил, что Штаты не собираются конфликтовать с Тегераном, но намерены решительно реагировать на атаки проиранских группировок в Сирии на американских солдат.

Мы не хотим вести военное противостояние с Тегераном, но будем отвечать на любые атаки Ирана, которые будут настроены против американских военных, заявил президент США Джозеф Дайден.

Он подчеркнул, что Вашингтон не намерен развязывать конфликт с Ираном. При этом выразил уверенность, что нападения на солдат ВС США не останутся без ответа, напомнив об атаках иранских дронов на военную американскую базу в сирийском Дэйр-эз-Зоре.

Байден отметил, что об атаке на военный пункт в Сирии он узнал от своих советников по нацбезопасности. По его словам, исполнителем нападения является проиранская группировка, применившая беспилотник с целью удара по объекту.

Кроме того, американский лидер рассказал, что после данного инцидента было принято решение о немедленной реакции. Так, в ночное время суток солдаты США ударили по ответственным за атаку на военных с воздуха.

Ранее Пентагон распространил информацию о том, что беспилотник из Ирана атаковал базу США в северо-восточной части Сирийской Республики, в ходе чего погиб один американский представитель и еще несколько получили ранения. Реакцией на это стали удары с воздуха по объектам, связанные, по мнению Штатов, с КСИР.

Также американская база подверглась атаке со стороны проиранских формирований в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в ходе которой были выпущены порядка девяти ракет.