Всемирный банк выделит для Грузии $125 млн, которые позволят стране реализовать проекты по борьбе с климатическими изменениями, сообщает пресс-служба финучреждения.
Отмечается, что 50 млн будут направлены на проект по зеленому и устойчивому развитию, а еще 75 млн уйдут на проект устойчивого сельского хозяйства.
Как заявил руководитель филиала банка в регионе Себастьян Молинье, Грузия сегодня сталкивается с проблемами, связанные с климатическими изменениями. При этом, по его словам, страна может решать их, а проекты, которые будут реализованы, помогут республике осуществить реформы в рамках требований Евросоюза.
Он отметил, что проекты приведут к поддержке экономики в ходе развития "зеленой" энергии, что в дальнейшем положительно скажется на доступе к воде, финансовым сервисам и земле.