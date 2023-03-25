Опубликовано: 13:31, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузии передадут $125 млн от Всемирного банка. Все выделенные средства будут направлены на борьбу с климатическими изменениями и улучшение сельского хозяйства.

Всемирный банк выделит для Грузии $125 млн, которые позволят стране реализовать проекты по борьбе с климатическими изменениями, сообщает пресс-служба финучреждения.

Отмечается, что 50 млн будут направлены на проект по зеленому и устойчивому развитию, а еще 75 млн уйдут на проект устойчивого сельского хозяйства.

Как заявил руководитель филиала банка в регионе Себастьян Молинье, Грузия сегодня сталкивается с проблемами, связанные с климатическими изменениями. При этом, по его словам, страна может решать их, а проекты, которые будут реализованы, помогут республике осуществить реформы в рамках требований Евросоюза.

Он отметил, что проекты приведут к поддержке экономики в ходе развития "зеленой" энергии, что в дальнейшем положительно скажется на доступе к воде, финансовым сервисам и земле.