Опубликовано: 11:32, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузия обзаведется роботами-таможенниками, железные персонажи будут активно внедряться в систему проведения таможенных операций и помогать осуществлению контроля на границах.

Глава грузинского Минфина Лаша Хуцишвили сообщил о планах властей по внедрению специальных роботов-таможенников на границах страны, которые будут следить за порядком и контролем во время таможенных операций.

Он отметил, что "железные таможенники" появились в ходе совершенствования таможенных систем цифровыми технологиями. Они будут заниматься получением и оцифровкой различных документов, указывать на ошибки в них и будут включены в работу таможенного контроля.

Министр напомнил, что недавно была внедрена автоматизированная система для лиц, допущенных к eCustoms, а также введены процедуры, позволяющие предэтапное декларирование товаров перед тем, как они окажутся на территории Грузии.