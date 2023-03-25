РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Роботы будут помогать на границах Грузии 

Роботы будут помогать на границах Грузии 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузия обзаведется роботами-таможенниками, железные персонажи будут активно внедряться в систему проведения таможенных операций и помогать осуществлению контроля на границах. 

Глава грузинского Минфина Лаша Хуцишвили сообщил о планах властей по внедрению специальных роботов-таможенников на границах страны, которые будут следить за порядком и контролем во время таможенных операций. 

Он отметил, что "железные таможенники" появились в ходе совершенствования таможенных систем цифровыми технологиями. Они будут заниматься получением и оцифровкой различных документов, указывать на ошибки в них и будут включены в работу таможенного контроля. 

Министр напомнил, что недавно была внедрена автоматизированная система для лиц, допущенных к eCustoms, а также введены процедуры, позволяющие предэтапное декларирование товаров перед тем, как они окажутся на территории Грузии. 

Россия нарастила поставки СПГ в Грузию почти на 50%

Россия нарастила поставки СПГ в Грузию почти на 50%

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1325 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version