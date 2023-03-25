Очередные ярмарки выходного дня порадуют ставропольчан в субботу

Опубликовано: 7:36, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жители и гости Ставрополя смогут побывать сразу на двух ярмарках выходного дня в субботу. Посетители смогут недорого приобрести сельхозпродукцию и другие товары.

В Ставрополе сегодня откроются ставшие традиционными ярмарки выходного дня, рассказали в городской администрации.

Всего будут открыты две точки. Одна будет доступна для горожан по адресу ул. Васильева, 35/1. Кому-то может быть более удобна вторая площадка - на улице 45-й Параллели, 2К.

Посетителям представится возможность купить овощи и фрукты, мед и рыбу, мясные деликатесы и молочную продукцию. Будут доступны и другие пищевые товары. Все - по низким ценам от региональных производителей.

Стоит добавить, что площадки откроются для желающих в 8:00 мск.