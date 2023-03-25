Как тренироваться в Рамадан

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Во время Рамадана совершенно не обязательно отказываться от тренировок и занятий спортом. Главное, понимать потребности своего тела и не перегружаться в попытке побить личный рекорд.

Занятия спортом и физические упражнения во время Рамадана не только помогут сохранить здоровье, но и будут способствовать поддержанию оптимального уровня энергии и стабильного обмена веществ.

Каких нагрузок лучше избегать

Поскольку употребление жидкости и питательных веществ во время священного месяца Рамадан ограничено определенными часами, лучше всего отказаться от интенсивных тренировок, отдавая предпочтение облегченным вариациям физических упражнений. Опытные тренеры не рекомендуют активные кардио-тренировки и советуют отказаться от тяжелых гантелей и штанг. Также стоит сократить привычное время тренировки на 15 минут. Главное, слушать свое тело и отдавать себе отчет в том, что вы можете сделать, а что нет.

Оптимальное время для тренировок

Будильник придется заводить на достаточно раннее время. Утренняя тренировка хороша тем, что в теле достаточно энергии, оставшейся после вечерней трапезы, ифтара, которой должно хватить на тренировку. Во время тренировки перед сухуром есть возможность пить воду, а после - перекусить.

Тренер Фейсал Абдалла, который постится с 11 лет, при этом не отказываясь от физической нагрузки и занятий спортом, рекомендует выполнять физические упражнения до ифтара, чтобы затем во время вечерней трапезы пополнить организм питательными веществами и восстановить водный баланс. Для оптимальной регидрации, которая необходима для всех, но особенно для тех, кто тренируется, нутрициологи рекомендуют употреблять больше фруктов и овощей, в том числе апельсинов, яблок, помидоров, огурцов и шпината.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как лучше тренироваться в пост

Обычно тренировка состоит из трех базовых компонентов: силовая нагрузка, кардио и растяжка. Тренер Ахмед Эль-Сайид рекомендует отдавать предпочтение силовой нагрузке, чтобы предотвратить потерю мышечной массы и не допустить снижения скорости обмена веществ. В первую очередь нужно уделять внимание верхней части тела, а затем нижней, чтобы избежать падения давления во время или после тренировки. Между подходами необходимо отдыхать достаточное количество времени.

Главное - самочувствие

Обязательно нужно следить за самочувствием: если у вас головокружение, непривычно учащенное сердцебиение, вас тошнит или какую-то часть тела свело судорогой, немедленно прекращайте тренировку. Тренер Несрин Далли, бывшая чемпионка мира по тайскому боксу и первая женщина, выступавшая от Великобритании в хиджабе, рекомендует разделить все физические упражнения по дням недели. В понедельник, например, можно выполнить кардио-тренировку, во вторник - силовую, а в среду устроить себе день отдыха и восстановления.

”Рамадан - время радости”

Несмотря на то, что в течение 30 дней для тех мусульман, которые постятся, существенно меняется привычный уклад жизни, возможностей для поддержания хорошего физического состояния по-прежнему много. ”Рамадан - это время радости, мы празднуем то, что нам так повезло. Рамадан - больше чем просто фитнес, это целая жизнь”, - напоминает Фейсал Абдалла.