Президент настаивает на лечении Саакашвили в Грузии

Опубликовано: 23:48, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Михаил Саакашвили должен оставаться и проходит лечение именно в Грузии, такое мнение выразила президент. По ее словам, это вопрос репутации государства - может ли оно вылечить бывшего президента.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили должен проходить лечение именно в Грузии, а не за границей, заявила президент.

По словам Саломе Зурабишвили, ей практически каждый день сообщают о состоянии экс-главы государства.

"Я считаю, что вопрос обеспечения нормального состояния Саакашвили является вопросом репутации страны", - сказала она.

Она пояснила, что отправка оппозиционера за границу будет означать, что Грузия сама не справилась с его лечением. Соответственно, улучшить его состояние должны грузинские врачи, а помочь им в этом - власти.

Президент добавила, что, по данным, которыми она располагает, медики из нескольких стран мира готовы приехать в Грузию, чтобы лечить Саакашвили здесь.