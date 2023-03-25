В Приаралье построят новый санаторий

Опубликовано: 5:10, 25 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Узбекистане возводится новый санаторий с лечением минеральными водами. Он разместился в Хорезмской области и сможет вмещать 200 человек.

Новый санаторий вскоре будет открыт в Приаралье - строительство ведется в Ханкинском районе Хорезмской области Узбекистана.

Оздоровительный комплекс займет более 3 га. В нем пациенты смогут получать процедуры с минеральными водами, массаж, физиотерапию.

Санаторий будет отвечать современным мировым стандартам и ежегодно сможет принимать до 6 тыс человек - всего в рекреационном комплексе будет создано 200 мест размещения.

Узбекистан активно развивает туризм, как внутренний, так и иностранный. Для этого организуются новые авиарейсы, возводятся туристические объекты, восстанавливаются исторические достопримечательности.