Крым хочет еще больше поездов с материка

Опубликовано: 23:00, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Крыму нужен рост числа туристов, но это невозможно сделать без наращивания интенсивного железнодорожного сообщения с российскими регионами и рост глубины продаж билетов на такие поезда, заявил сегодня глава Минкурортов республики Вадим Волченко.

Чтобы вернуть Крыму былой туристический поток, нужно активизировать железнодорожное сообщение не только с Москвой, но и с другими российскими регионами, а также необходимо нарастить глубину продаж билетов на поезда, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Сейчас в направлении Крыма назначено 19 поездов, в прошлом году их было всего 13, но такой рост – это не решение проблемы, рассказал Волченко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму", передает РИА Новости.

Железнодорожные пассажирские перевозки стали для полуострова ключевыми, и работа по расширению логистики ведется не только на уровне крымского, но и федерального правительства, вместе со структурами Минтранса РФ и компаниями-перевозчиками. Их цель – добавить хотя бы пять ежедневных составов из Москвы, из регионов, а также нарастить глубину продаж на них.

Еще одна проблема, касающаяся в первую очередь туристов, прибывающих на полуостров на личном автотранспорте - оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту, которые, как заверяют соответствующие структуры, будет увеличена к летнему сезону отпусков, добавил министр.