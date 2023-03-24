Крым хочет еще больше поездов с материка

Чтобы вернуть Крыму былой туристический поток, нужно активизировать железнодорожное сообщение не только с Москвой, но и с другими российскими регионами, а также необходимо нарастить глубину продаж билетов на поезда, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Сейчас в направлении Крыма назначено 19 поездов, в прошлом году их было всего 13, но такой рост – это не решение проблемы, рассказал Волченко в эфире радиостанции "Спутник в Крыму", передает РИА Новости.
Железнодорожные пассажирские перевозки стали для полуострова ключевыми, и работа по расширению логистики ведется не только на уровне крымского, но и федерального правительства, вместе со структурами Минтранса РФ и компаниями-перевозчиками. Их цель – добавить хотя бы пять ежедневных составов из Москвы, из регионов, а также нарастить глубину продаж на них.
Еще одна проблема, касающаяся в первую очередь туристов, прибывающих на полуостров на личном автотранспорте - оптимизация досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту, которые, как заверяют соответствующие структуры, будет увеличена к летнему сезону отпусков, добавил министр.