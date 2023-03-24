Участников фестиваля New Star Camp доставит в Сочи специальный чартер

Опубликовано: 22:57, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специальный чартерный авиарейс совершит самолет авиакомпании S7 из Москвы в Сочи, чтобы доставить на курорт "Роза Хутор" участников New Star Camp. Фестиваль спорта и музыки будет проходит с 27 марта по 2 апреля.

Особый чартерный рейс устраивается для тех, кто будет выступать на Quiksilver New Star Camp: они прилетят в Сочи из Москвы на самолете S7.

Им смогут воспользоваться победители и призеры спортивных турниров, артисты, а также инфлюенсеры. Всех их авиакомпания отвезет в Сочи 30 марта.

О фестивале

Фестиваль спорта и музыки стартует 27 марта и будут проходить до 2 апреля. В программу мероприятия, которое состоится на сочинском горном курорте "Роза Хутор", войдут соревнования по горным лыжам и сноуборду, принять участие в которых смогут не только профессионалы, но и любители. Запланированы выступления знаменитых райдеров.

Кроме того, предусмотрен и более спокойный отдых - йога, лекции и кинопоказы.

Место проведения

Для New Star Camp-2023 был создан новый сноупарк, где предусмотрены споты на все возрасты и уровни катания.

Работы по его созданию длились два месяца. В общей сложности было использовано 150 тыс кубометров снега.