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20 марта по всему миру отмечали День счастья. Что означает быть счастливым в понимании международных экспертов, которые уже более десяти лет ежегодно составляют Рейтинг стран мира по индексу счастья?

Лестница жизни

Рейтинг составляется по результатам опроса, в ходе которого респондентов просят оценить, насколько они счастливы, по шкале от о до 10.

Само определение ”индекс счастья” появилось благодаря Валовому национальному счастью Бутана - уровню счастья населения, который оценивают в стране с 1972 года. Тогда в Бутане решили, что для страны счастье важнее, чем благополучие, комфорт и экономический рост. Был создан специальный рейтинг, составляемый на основе различных факторов, который отслеживается до сих пор. Индекс счастья, который еще называют лестницей жизни, изначально был создан Всемирным советом счастья - группой независимых специалистов по счастью. Опросы людей по всему миру проводит служба социологических опросов Института Гэллапа.

По каким параметрам рассчитывается индекс счастья

В последние годы уровень счастья стал одним из самых важных индикаторов социального прогресса общества. Чтобы рассчитать индекс счастья отдельной страны, респондентов просят оценить их личный уровень счастья в следующих категориях:

доход

продолжительность жизни

наличие кого-либо, на кого можно положиться в трудные времена

щедрость

свобода и доверие (оцениваются с точки зрения отсутствия коррупции в бизнес-среде и правительстве).

Самые счастливые страны в 2023 году

Шестой год подряд самой счастливой страной в мире остается Финляндия. На втором и третьем месте оказались Дания и Исландия. За ними следуют Нидерланды, Швеция и Норвегия. Всегда нейтральная Швейцария расположилась на 8-м месте списка самых счастливых стран мира.

Самые счастливые и несчастные страны на Ближнем Востоке

Самой счастливой страной ближневосточного региона оказался Израиль, который с 9-го места в 2022 году поднялся на четвертое, обогнав всех своих соседей. Объединенные Арабские Эмираты - вторая самая счастливая страна на Ближнем Востоке и 26-я во всемирном рейтинге (падение на две строчки по сравнению с прошлым годом). Замыкает тройку Саудовская Аравия, расположившаяся на 30-м месте глобального рейтинга.

Самое значительное падение по индексу счастья среди стран ближневосточного региона зафиксировал Бахрейн, опустившийся с 21-го места на 42-е. Ирак, напротив, показал значительный скачок по счастью, поднявшись со 107-го места в 2022 году до 98-го в 2023 году.

Иран, несмотря на потрясения, продолжающиеся с прошлого года, тоже стал счастливее: со 110-го места в 2022 году страна поднялась до 101-го в текущем году.

Турция несколько откатилась назад по уровню счастья, опустившись со 106-й строчки в прошлом году до 112-й в этом.

Наименее счастливыми странами Ближнего Востока в этом году стали Египет - 121-е место в списке, Иордания - 123-е место, и Ливан, оказавшийся на предпоследнем, 136-м месте списка.

В отчете за 2023 год не приведены данные о Кувейте, Катаре, Омане, Йемене, Сирии и Палестине.

Счастье постсоветского пространства

В этом году во всех странах Центральной Азии, кроме Кыргызстана, отмечается падение индекса счастья. Самым счастливым среди стран Центральной Азии с оказался переживающий реформы Казахстан: страна расположилась на 44-м месте списка, опустившись на 4 строчки по сравнению с предыдущим годом. Вторая по счастью центральноазиатская республика - Узбекистан, который опустился на одну строчку и оказался на 54-м месте. Замыкает тройку Кыргызстан, поднявшийся с 64-го на 62-е место.

О Туркменистане в этом году нет данных, но в прошлом году страна была на 78-м месте. Таджикистан в текущем году расположился на 90-м месте рейтинга, опустившись с 83-го места в 2022 году.

Среди двух кавказских республик, представленных в Рейтинге стран мира по индексу счастья, Армения, поднявшаяся на три строчки по сравнению с прошлым годом, заняла 79-е место и оказалась счастливее Грузии, расположившейся на 90-м месте.

На последнем, 136-м месте рейтинга, как и в прошлом году, оказался Афганистан.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Счастье в России

В целом, по словам психологов, их клиенты все чаще жалуются на то, что стали реже испытывать положительные эмоции и чувствовать себя счастливыми. Однако 82% участников опроса ВЦИОМ заявили об обратном. Социологи говорят, что для россиян составляющие счастья выглядят следующим образом (указан процент того или иного критерия от респондентов, чувствующих себя счастливыми):

24% семья

21% здоровье свое и близких

20% общая удовлетворенность жизнью

19% хорошая работа

16% дети

13% достаток

8% хорошие жилищные условия

8% отсутствие одиночества

6% благополучие в личной жизни.

Не в пирогах счастье

Словом, все оценки весьма субъективны, что подтверждается Happy Planet Index, в котором ежегодно лидирующие позиции занимают не социально благополучные государства, как в опросах Института Гэллапа, а страны с другим менталитетом: Коста-Рика, Вануату, Колумбия, Эквадор, Панама, Ямайка, Гватемала, Гондурас и Уругвай.