Россияне полюбили зимнюю Турцию

Опубликовано: 21:50, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министерство туризма Турции сегодня опубликовало статистику по туристическому потоку в страну с начала наступившего 2023 года. Лидируют по числу визитов на турецкие курорты туристы из России.

Только за два первых месяца нового 2023 года число посетивших Турцию российских туристов выросло вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее, сообщило министерство туризма страны.

Больше всего гостей в страну за два месяца прибыло из России - рост составил 105,99%, всего из РФ приехали 507 тысяч 513 россиян, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Второе место по посещаемости турецких курортов за жителями Болгарии, третье традиционно заняли туристы из Германии, а вот четвертое и пятое – граждане Ирана и Грузии.

Всего по статистике, за январь-февраль Турция приняла более 3,87 млн иностранцев, что на 37% больше, чем за тот же период 2022 года, - добавили в министерстве.