Египетский вагоноремонтный завод будет работать на российском оборудовании

Все установки для изготовления металлоконструкций и вертикальные резервуары для строящегося в Египте вагоноремонтного завода разработают и создадут волгоградские специалисты ООО "Агроблокстрой", сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Это будет не только стандартная номенклатура, но и индивидуальное оборудование для заказчиков, изготовленное по полному циклу производства - от проектирования до пусконаладочных работ на объекте, а станки, которые создают волгоградские мастера, способны конкурировать с европейскими и китайскими аналогами, - рассказал руководитель компании Алексей Букин, передает "Интерфакс".
Работа над проектом уже начата – сейчас на производстве выполняют техническое задание, необходимое для подписания контракта.
Напомним, под брендом Vabs group "Агроблокстрой" производит различные виды промышленного оборудования собственной разработки. Среди клиентов компании: ПАО "Северсталь", ООО ГК "Промтех", ОАО "Галичский автокрановый завод".