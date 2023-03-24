Египетский вагоноремонтный завод будет работать на российском оборудовании

Опубликовано: 21:11, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Строящийся в Египте вагоностроительный завод будет оснащен оборудованием, произведенным в России предприятием "Агроблокстрой". Его изделия, выпускаемые под брендом Vabs group, пользуются безупречной репутацией на многих российских предприятиях.

Все установки для изготовления металлоконструкций и вертикальные резервуары для строящегося в Египте вагоноремонтного завода разработают и создадут волгоградские специалисты ООО "Агроблокстрой", сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.

Это будет не только стандартная номенклатура, но и индивидуальное оборудование для заказчиков, изготовленное по полному циклу производства - от проектирования до пусконаладочных работ на объекте, а станки, которые создают волгоградские мастера, способны конкурировать с европейскими и китайскими аналогами, - рассказал руководитель компании Алексей Букин, передает "Интерфакс".

Работа над проектом уже начата – сейчас на производстве выполняют техническое задание, необходимое для подписания контракта.

Напомним, под брендом Vabs group "Агроблокстрой" производит различные виды промышленного оборудования собственной разработки. Среди клиентов компании: ПАО "Северсталь", ООО ГК "Промтех", ОАО "Галичский автокрановый завод".