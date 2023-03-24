Предвыборный альянс Эрдогана пополнился новой партией

Турецкая Новая партия благоденствия, сокращенно YRP, вошла в состав предвыборного альянса с правящей ПСР (AKP) во главе, рассказал помощник ее председателя Байрам Сакартепе.
По его словам, решение примкнуть к "Республиканскому альянсу" было принято в интересах Турции и ее народа.
Таким образом, в общей сложности в альянс на данный момент входят четыре партии:
- AKP;
- YRP;
- Партия националистического движения (MHP);
- Партия великого единства (BBP).
Глава YRP снял свою кандидатуру
В связи с этими событиями председатель Новой партии благоденствия Фатих Эрбакан отказался претендовать на пост главы. Известно, что на сегодняшний день ему удалось собрать около 68 тыс подписей в свою поддержку, при том, что для регистрации необходимо 100 тыс.
Выборы-2023 в Турции
Выборы президента и парламента в Турции состоятся 14 мая, несмотря на активные слухи об их возможном переносе в связи с последствиями страшного землетрясения 6 февраля.
Если ни один кандидат в президенты не наберет больше половины голосов, то будет назначен второй тур. Уже определена его дата - 28 мая.