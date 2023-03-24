Предвыборный альянс Эрдогана пополнился новой партией

Опубликовано: 19:56, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт президента Турции

Еще одна партия стала участником альянса, созданного правящей Партией справедливости и развития. Ее председатель решил отказаться от участия в выборах президента Турции.

Турецкая Новая партия благоденствия, сокращенно YRP, вошла в состав предвыборного альянса с правящей ПСР (AKP) во главе, рассказал помощник ее председателя Байрам Сакартепе.

По его словам, решение примкнуть к "Республиканскому альянсу" было принято в интересах Турции и ее народа.

Таким образом, в общей сложности в альянс на данный момент входят четыре партии:

AKP;

YRP;

Партия националистического движения (MHP);

Партия великого единства (BBP).

Глава YRP снял свою кандидатуру

В связи с этими событиями председатель Новой партии благоденствия Фатих Эрбакан отказался претендовать на пост главы. Известно, что на сегодняшний день ему удалось собрать около 68 тыс подписей в свою поддержку, при том, что для регистрации необходимо 100 тыс.

Выборы-2023 в Турции

Выборы президента и парламента в Турции состоятся 14 мая, несмотря на активные слухи об их возможном переносе в связи с последствиями страшного землетрясения 6 февраля.

Если ни один кандидат в президенты не наберет больше половины голосов, то будет назначен второй тур. Уже определена его дата - 28 мая.