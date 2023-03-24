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Матч сборной Азербайджана по футболу впервые будет судить женщина

Матч сборной Азербайджана по футболу впервые будет судить женщина
Матч сборной Азербайджана с командой Швеции в квалификации Евро-2024 будет судить Стефани Фраппар. Она станет первой в истории женщиной, которая будет работать на игре с участием азербайджанской национальной команды.

Матч квалификации чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Азербайджана и Швеции рассудит француженка Стефани Фраппар. Она станет первой в истории женщиной, которой доверили судить игру с участием азербайджанской команды.

Фраппар будут помогать ее соотечественники Микаэль Бершебрю и Матье Гробос. Четвертым рефери на эту встречу назначили француза Бастье Дешпи.

Отборочный матч Евро-2024 между сборными Швеции и Азербайджана состоится в ближайший понедельник. Сегодня вечером азербайджанская команда сыграет в Линце с австрийцами. Начало матча - в 22:45 по московскому времени.

Напомним, сборная Азербайджана попала в квалификации Евро-2024 в группу F. Ее соперниками по квартету станут команды Австрии, Бельгии, Эстонии и Швеции.

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