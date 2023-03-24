В КЧР продолжают действовать нелегальные карьеры

Опубликовано: 19:06, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудники Россельхознадзора Карачаево-Черкесии обнаружили на плодородных землях ряд карьеров, на которых незаконно ведется добыча полезных ископаемых – песчано-гравийной смеси.

Несмотря на категорические запреты и предупреждения, в Карачаево-Черкесии (КЧР) продолжается незаконная добыча полезных ископаемых – предприимчивые граждане организовывают разработку карьеров с дорогостоящим природным сырьем, нанося непоправимый вред экологии и сельскому хозяйству.

Только в Усть-Джегутинском районе республики выездное обследование, проведенное Северо-Кавказским межрегиональным управление Россельхознадзора, установила почти 60 га плодородных сельхозземель, которые незаконно заняты под карьеры по добыче полезных ископаемых – песчано-гравийной смести, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

На четырех земельных участках, занятых под карьеры, размещены бурты, установлено дробильное оборудование и имеются капитальные постройки. Арендаторам земли было объявлено предупреждение о недопустимости нарушения закона, а материалы проверки были направлены в отдел МВД России по Усть-Джегутинскому району КЧР. Полицейские установят личности незаконных добытчиков, и в случае продолжения незаконной добычи к ним будут приняты меры.