В КЧР продолжают действовать нелегальные карьеры

Несмотря на категорические запреты и предупреждения, в Карачаево-Черкесии (КЧР) продолжается незаконная добыча полезных ископаемых – предприимчивые граждане организовывают разработку карьеров с дорогостоящим природным сырьем, нанося непоправимый вред экологии и сельскому хозяйству.
Только в Усть-Джегутинском районе республики выездное обследование, проведенное Северо-Кавказским межрегиональным управление Россельхознадзора, установила почти 60 га плодородных сельхозземель, которые незаконно заняты под карьеры по добыче полезных ископаемых – песчано-гравийной смести, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
На четырех земельных участках, занятых под карьеры, размещены бурты, установлено дробильное оборудование и имеются капитальные постройки. Арендаторам земли было объявлено предупреждение о недопустимости нарушения закона, а материалы проверки были направлены в отдел МВД России по Усть-Джегутинскому району КЧР. Полицейские установят личности незаконных добытчиков, и в случае продолжения незаконной добычи к ним будут приняты меры.