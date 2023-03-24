Драка произошла в парламенте Грузии

Опубликовано: 19:05, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт парламента Грузии

Депутаты подрались сегодня в грузинском парламенте. Потасовка возникла между представителями правящей "Грузинской мечты" и оппозиционером от "Единого национального движения".

Новая драка произошла сегодня в грузинском парламенте, об этом пишут СМИ.

В потасовке участвовали депутаты правящей "Грузинской мечты" - они выпроваживали из здания парламента оппозиционного коллегу Губаза Саникидзе во время перерыва. Судя по видеоролику, двое представителей "Мечты" - Давид Матикашвили и Алуда Гудушаури - применяли к сопернику силу, а также использовали в отношении него нецензурную лексику. Гудушари даже пытался ударить Саникидзе ногой. В итоге оппозиционера вывели на улице, и атмосфера разрядилась.

Стычка Гарибашвили с Саникидзе

Ранее в ходе заседания оппозиционер и премьер-министр обменялись нелестными выражениями в адрес друг друга.

Вначале Саникидзе обвинил правительство в жестоком обращении с бывшим президентом Михаилом Саакашвили, выразив мнение, что власти просто боятся его.

Тогда Ираклий Гарибашвили заявил, что оппозиционер, ранее бывший членом "Мечты", продался самой крупной оппозиционной партии - "Единому нацдвижению".

Далее дискуссия утратила последние остатки конструктивности. Саникидзе начал ругаться матом, а Гарибашвили наградил его сразу несколькими нелестными наименованиями, включая такие, как "продажный человек", "предатель" и "нелюдь".