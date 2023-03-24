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Юго-восток Турции потрясло очередное землетрясение

Юго-восток Турции потрясло очередное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сейсмологи зарегистрировали в пятницу очередное землетрясение на юго-востоке Турции. Подземные толчки произошли в провинции Кахраманмараш второй день подряд. Их магнитуда составила 4,7.

На юго-востоке Турции 24 марта произошло очередное землетрясение магнитудой. Об этом пишут местные СМИ.

Сейсмологи отмечают, что подземные толчки были зафиксированы в районе Гексун провинции Кахраманмараш. Их очаг находился на глубине чуть более 7 км.

Накануне в районе Кахраманмараша случилось землетрясение 4,4.

Напомним, Турцию в начале февраля потрясли сильные землетрясения, унесшие жизни 50 тыс человек. Накануне стало известно, что в регионах страны, пострадавших от стихийного бедствия, за год будет построено 46 тыс домов.

Турция построит 46 тыс жилых домов в пострадавших регионах

Турция построит 46 тыс жилых домов в пострадавших регионах

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