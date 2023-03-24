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Доллар уходит на выходные на подъеме

Доллар уходит на выходные на подъеме
Центральный банк России на предстоящие выходные повысил курс доллара, а вот евро и юань наоборот подешевели.

Официальный курс доллара на предстоящие выходные с 25 по 27 марта вырос до 76,45 рубля – это на 14 копеек больше, чем на минувшие выходные. Такое решение принял Центральный банк России.

Европейская валюта подешевела – на выходные она будет стоить 82,39 рубля, что на 75 копеек меньше, чем неделей ранее, передает ТАСС.

Немного, всего на 5 копеек, но подешевел и юань – на предстоящие выходные он будет торговаться по 11,11 рубля.

Напомним, в минувшие выходные, несмотря на все попытки сдержать курс рубля, основные мировые валюты ушли на подъеме – Центробанк России повысил курс доллара, евро и юаня.

Доллар поднимается к 77

Доллар поднимается к 77

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