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Ушел из жизни гендиректор "Газпром Армения"

Ушел из жизни гендиректор &quot;Газпром Армения&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня в Ереване на 61-м году ушел из жизни председатель правления - генеральный директор ЗАО "Газпром Армения" Грант Тадевосян, сообщает сайт компании.

ЗАО "Газпром Армения" сообщило о том, что сегодня, 24 марта 2023 года, скончался председатель правления - генеральный директор ЗАО "Газпром Армения" Грант Тадевосян.

Он прошел многолетний трудовой путь - от простого инженера в Государственном комитете по газификации Армянской ССР до председателя правления - генерального директора ЗАО "Газпром Армения", которой возглавил в 2016 году.

Отмечается, что Грант Тадевосян внес неоценимый вклад в становление и развитие газоэнергетической отрасли Армении.

Причины его смерти в сообщении не указываются.

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