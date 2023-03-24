Ушел из жизни гендиректор "Газпром Армения"

Опубликовано: 17:40, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Ереване на 61-м году ушел из жизни председатель правления - генеральный директор ЗАО "Газпром Армения" Грант Тадевосян, сообщает сайт компании.

ЗАО "Газпром Армения" сообщило о том, что сегодня, 24 марта 2023 года, скончался председатель правления - генеральный директор ЗАО "Газпром Армения" Грант Тадевосян.

Он прошел многолетний трудовой путь - от простого инженера в Государственном комитете по газификации Армянской ССР до председателя правления - генерального директора ЗАО "Газпром Армения", которой возглавил в 2016 году.

Отмечается, что Грант Тадевосян внес неоценимый вклад в становление и развитие газоэнергетической отрасли Армении.

Причины его смерти в сообщении не указываются.