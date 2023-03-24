Летом в Анталью можно будет улететь из Самары

Российский лоукостер "Победа" в июне начнет выполнять рейсы между Антальей и Самарой. Вылеты на турецкий курорт будут совершаться два раза в неделю.
Открыта продажа билетов летние рейсы компании "Победа" из Самары в Анталью.
Первый рейс по данному маршруту назначен на 2 июня, затем вылеты будут производиться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, информирует перевозчик.
Анталья крайне популярна у российских туристов. Этим летом попасть туда на отдых можно будет из многих регионов России, не делая пересадку в Москве. Так, "Победа" будет летать из Махачкалы, Владикавказа, Перми, Челябинска, Казани, Екатеринбурга и Волгограда.