Летом в Анталью можно будет улететь из Самары

Опубликовано: 16:42, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский лоукостер "Победа" в июне начнет выполнять рейсы между Антальей и Самарой. Вылеты на турецкий курорт будут совершаться два раза в неделю.

Открыта продажа билетов летние рейсы компании "Победа" из Самары в Анталью.

Первый рейс по данному маршруту назначен на 2 июня, затем вылеты будут производиться дважды в неделю, по понедельникам и пятницам, информирует перевозчик.

Анталья крайне популярна у российских туристов. Этим летом попасть туда на отдых можно будет из многих регионов России, не делая пересадку в Москве. Так, "Победа" будет летать из Махачкалы, Владикавказа, Перми, Челябинска, Казани, Екатеринбурга и Волгограда.