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В Ингушетии за год введут в эксплуатацию сразу несколько заводов

В Ингушетии за год введут в эксплуатацию сразу несколько заводов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ингушетии в нынешнем году запустят три завода. В частности, планируется открыть первое на Северном Кавказе предприятие алюминиевых сплавов.

В Ингушетии в текущем году намерены запустить в эксплуатацию сразу несколько предприятий. Об этом говорится в пресс-релизе Нацбанка по региону Южного главного управления ЦБ России.

В Карабулаке будет открыт завод, занимающийся производством газобетонных блоков и тротуарной брусчатки.

Кроме того, после возобновит свою работу комбинат стройматериалов. Предполагается, что после проведенных работ он сможет ежегодно производить 40 млн единиц продукции.

Помимо этого, планируется открыть первое на Северном Кавказе предприятие алюминиевых сплавов. Оно будет перерабатывать 5 тыс тонн материалов в год.

Напомним, ранее сообщалось, что у единственного в Ингушетии птицекомплекса появится свой завод по производству комбикормов.

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