Россия сделала Армении последнее мирное предупреждение 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На этой неделе Россия высказала Армении все, что она думает о нежелании Еревана заниматься армяно-азербайджанским урегулированием и его претензиях к Москве и Баку. Российские власти предложили армянскому руководству перестать сочинять претензии к другим сторонам и для начала выполнить собственные обязательства. Увы, Ереван ответил неконструктивно.

В начале этой недели в южнокавказском треугольнике Россия-Азербайджан-Армения были заново расставлены политические акценты, прежде всего в точке схождения российских и армянских интересов: в Москве с визитом наконец-то побывал глава МИД РА Арарат Мирзоян, и через министра Сергея Лаврова российское государство смогло высказать Еревану свои позиции по ситуации на Южном Кавказе во всей полноте. То, как повела себя после этого команда премьер-министра Никола Пашиняна, позволяет прогнозировать ближайшие события в регионе, и прогнозы выглядят тревожно.

Россия в последний раз предупредила Армению, что той необходимо выполнять свои обязательства, а не только выдумывать жалобы на Азербайджан, однако в Ереване это предупреждение не услышали либо отказались ему последовать.

План России по Армении и Азербайджану

В формулировках Сергея Лаврова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и других российских дипломатов на этой неделе особо подчеркивался один призыв: все участники Трехсторонних заявлений от 9-10 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года должны выполнять взятые на себя обязательства. Абсолютно все. Для усиления этого акцента дипломаты даже добавляли, что и Россия тоже обязана делать то, под чем подписалась вместе с Азербайджаном и Арменией.

Смысл призыва в том, что лучшим выходом из текущего тупика, в котором оказалось армяно-азербайджанское урегулирование, является концентрация каждой из сторон на реализации собственных задач: делаем то, что должны сами, а не ждем, когда свою часть обязательств выполнят другие. Официальные лица Москвы не раз обращали внимание, что у Еревана и Баку уже есть исчерпывающая договорная база для того, чтобы решить все послевоенные проблемы, осталось только, собственно, их решить. И в данном случае не приходится задумываться, к кому призыв "сделай, что должен" обращен в первую очередь – к Армении.

Недаром указывать на необходимость каждому выполнить свою часть обязательств российские дипломаты начали именно в преддверии и сразу после визита Арарата Мирзояна в Москву (Мария Захарова упомянула эту формулировку, включая обязательства России, даже в ответ на запрос "Вестника Кавказа" по проекту международной миссии в Карабахаском экономическом районе Азербайджана). В этом и состоит суть российской позиции по попыткам Еревана затянуть армяно-азербайджанское урегулирование изобретением обвинений в адрес Баку: прекратите рассказывать нам и всему миру, что с вашей точки зрения делает или не делает Азербайджан, и сами сделайте то, под чем вы подписывались. Действуйте, а не разговаривайте.

"Отмечена важность скорейшего возобновления практической работы по всем трекам трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении, Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г., включая запуск конкретных проектов в рамках Трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех транспортных и экономических связей в регионе, активизацию деятельности Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России, согласование параметров мирного договора между Арменией и Азербайджаном"

– сообщение МИД РФ по итогам переговоров Лаврова и Мирзояна.

Почему проблема именно в Армении?

Сергею Лаврову не приходилось говорить об обязательствах всех сторон ни на декабрьской встрече в Москве с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, ни в ходе февральского визита в Баку, поскольку азербайджанская сторона и так выполняет свою часть договоренностей самостоятельно. В отдельных случаях, как например при открытии альтернативного маршрута Лачинского коридора в объезд Лачина и Забуха, еще и с опережением графика – тогда, напомним, Баку даже предложил Еревану построить армянскую часть новой дороги, но получил отказ (в итоге участок от села Корнидзор до границы с Азербайджаном до сих пор не закончен). Азербайджан действует, а не разговаривает, потому что хочет, чтобы все договоренности были исполнены, ведь они ведут к стабильному долговременному миру в регионе, в чем Баку непосредственно заинтересован.

У Еревана, к сожалению, интересы другие. Потерпев поражение в Карабахской войне, власти Армении не желают признавать изменившиеся региональные реалии и ищут любые возможности для того, чтобы хоть что-то отыграть, хоть в чем-то победить, пусть даже символически – и, во всяком случае, больше ничего не проигрывать. Казалось бы, проиграв войну, Армения могла легко выиграть мир, просто реализовав все заключенные договоренности: получить железнодорожный доступ к России и Ирану, разблокировать границы и вывести из блокады свою экономику, снять с бюджета военную нагрузку, обеспечить себе безопасность мирным договором с Азербайджаном – но команда Никола Пашиняна рассудила иначе. Мир они приравняли к еще одному поражению.

Поэтому в постконфликтное время Ереван сохранил старую стратегию оккупационных времен: ничего не делать и требовать, чтобы все делали другие, то есть Баку и посредники. В первой половине 2021 года ничегонеделание объяснялось политическим кризисом в Армении и борьбой команды Никола Пашиняна за удержание власти. После этого в течение года армянские власти устраивали разного рода провокации на границе с Азербайджаном и в зоне временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе АР, каждый раз придумывая, почему их собственные преступления мешают им работать над урегулированием отношений с Баку.

Наконец, с сентября 2022 года, когда на границе двух стран произошли масштабные бои с большим числом погибших, Армения перешла в политическую атаку на единственного эффективного посредника – на Россию. С одной стороны, России были выдвинуты прямые обвинения в неготовности поддерживать армянскую агрессию против Азербайджана в рамках как двусторонних договоров, так и ОДКБ. С другой стороны, Армения согласилась на предложение Евросоюза разместить европейских наблюдателей на армяно-азербайджанской границе, сначала на два месяца, а потом на два года. В декабре Ереван сорвал трехстороннюю встречу глав МИД России, Азербайджана и Армении в Москве, показав тем самым, что российское посредничество ему не нравится. В итоге мирный переговорный процесс полностью остановился и в регионе стала нарастать напряженность.

Как Россия ответила Пашиняну?

На все претензии команды Никола Пашиняна в нежелании воевать на армянской стороне с Азербайджаном Россия дала логичный ответ, частью которого является проанализированный выше призыв "сделай, что должен". Во-первых, было подчеркнуто, в том числе в официальных документах МИД РФ, что ни о каком разрыве Армении с Россией речи идти не может. Вслух это аргументировалась богатством и крепостью связей двух стран во всех сферах, а негласно отмечалось и отсутствие у республики перспектив получить внимание к ней на Западе, хоть немного сравнимое с российским. Западу Ереван интересен только в роли рядового геополитического орудия против РФ, в то время как Россия является единственной страной в мире, кому Армения действительно нужна.

Во-вторых, был сделан и акцент на интерес России к Армении независимо от того, кто в данный момент находится у власти в республике и как эти политики относятся к Москве. Если сейчас Арменией управляет прозападное правительство Никола Пашиняна, Россия будет работать и с ним, но точно не допустит того, чтобы ему удалось как-то отдалить одну страну от другой. Как сказал на пресс-конференции с Мирзояном Сергей Лавров, "Видим неприкрытые попытки стран Запада рассорить Россию и Армению (давайте называть вещи своими именами), расшатать региональную архитектуру безопасности, думая и заботясь при этом о своих геополитических и корыстных интересах. Уверен, что подобные попытки обречены на провал".

Министр не стал уточнять, через каких агентов ведутся эти попытки, ведь одним из агентов является сам Арарат Мирзоян, но тем самым он только еще раз подчеркнул: даже если премьер-министр и министр иностранных дел Армении открыто работают на Брюссель, Париж и Вашингтон, Москва все равно не будет ослаблять контакты с официальным Ереваном. А прозападному правительству Армении все равно придется постоянно и активно работать с российскими властями, от этого оно никуда уйти не сможет, какие провокационные заявления о "российской угрозе" или "выходе ОДКБ из Армении" ни придумывали бы те самодеятельные политики, что сегодня волею судеб оказались у руля в Ереване.

В-третьих, Москва по традиции при возникновении претензий предложила обратить к существующей договорной базе и сделать то, что сказано в документах, подписанных Николом Пашиняном. "Мы выступаем за то, чтобы строго в полном объеме, без каких-либо импровизаций выполнять все трехсторонние договоренности, которые были достигнуты между президентами России и Азербайджана и премьер-министром Армении.

Проблема Лачинского коридора должна рассматриваться исключительно в этом контексте. Надеюсь, что все стороны поймут, что выполнять эту часть, как и все остальные части трехстороннего заявления, должны все сообща. У каждой стороны есть свои обязательства", - указал Сергей Лавров Еревану, занятому сочинением обвинений в адрес Баку и Москвы.

Ереван не доволен тем, что делает или не делает азербайджанская сторона, а также тем, что делает или не делает по этому поводу российская сторона? А что уже сделал сам Ереван? Ничего? Тогда какие у него могут быть вопросы к другим участникам Трехсторонних заявлений, если он саботирует их исполнение? У властей Армении нет оснований для предъявления претензий России и Азербайджану, действительно работающим по своим обязательствам. У властей Армении есть долги перед Россией и Азербайджаном, которые должны быть выплачены. Таков трехчастный ответ Москвы, подытоживающий напряженный российско-армянский диалог последних шести месяцев.

Как Пашинян ответил России?

Как на ответ Москвы отреагировал Ереван, стало ясно в среду, когда премьер-министр Никол Пашинян выступил с очередными фейковыми обвинениями в адрес Азербайджана. Риторика армянского лидера стала только жестче, в ней стало еще больше лжи о том, что Баку не настроен на мир, еще больше требований к Западу – не к России – вмешаться в ситуацию на армянской стороне и ввести свою миссию на территорию Азербайджанской Республики, в Карабахский экономический район. Уже сегодня Арарат Мирзоян сказал, что Армения готова к продолжению работы по всем трекам мирного урегулирования, однако самой работы по-прежнему не ведется из-за тех выдумок, что озвучил Пашинян через два дня после переговоров Мирзояна с Лавровым. Власти Армении, по сути, объявили, что в стратегии "ничего не делать и требовать, чтобы все делали другие" ничего не меняется.

В особенности тревожно выглядело то, как власти Армении на этой неделе повторяли упоминания о возможности новых боевых действий, в том числе в формулировке "боевых действий не будет". Дело в том, что с азербайджанской стороны не звучали какие-либо военные предупреждения – Баку продолжает призывать Ереван проявить добросовестность и благоразумие, прекратить затягивание переговоров и заняться работой в комиссиях по делимитации границы и по открытию транспортных коммуникаций, а также согласовать проект мирного договора. Откуда взялась военная тема в заявлениях Еревана? Вероятно, оттуда же, откуда исходят нарастающие провокации на границе двух стран и из зоны временного размещения российских миротворцев: власти Армении сами готовят масштабное боестолкновение с азербайджанской армией.

Если представить, что эта мысль верна, то тогда все сходится – и отказ Еревана от любых переговоров, и запуск европейских "миссионеров" на территорию Армении, и обвинения в адрес ОДКБ, и военные провокации на границе и в Карабахе, и глухота к последнему мирному предупреждению России. Нынешним властям Армении и их западным спонсорам нужна еще одна война с Азербайджаном. Новая война не будет реваншем, она предсказуемо закончится очередным разгромом армянских войск и, видимо, силовым устранением армянских боевиков из Карабаха, но Ереван сумеет извлечь из этого свою, весьма специфическую выгоду. У Пашиняна есть план, как преобразить поражение в победу.

Во-первых, властям Армении требуется разгромно проиграть, причем лучше на своей территории, чтобы более убедительно изобразить себя пострадавшей стороной. Самое главное, чего не хочет допустить Ереван после Карабахской войны – это остаться страной-агрессором. Недавнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в мирном договоре должны быть отражены и факты трех десятилетий оккупации азербайджанских территорий, и факты Карабахской войны, и послевоенные реалии, могло подтолкнуть команду Никола Пашиняна к тому, чтобы ускорить подготовку к масштабному боестолкновению. Ереван хочет выглядеть страдальцем, надеясь, что это отвлечет наблюдателей от доказательств его военных преступлений против Азербайджан и азербайджанского народа.

Во-вторых, в Ереване теперь точно знают, чего хотят от них в Москве и на что готовы и не готовы пойти российские власти на Южном Кавказе. Противостояние с Азербайджаном, последовательным союзником России, в российские планы точно не входит. А значит, нужна новая война, в которой Россия вновь не поддержит Армению против Азербайджана, чтобы появился повод демонстративно разорвать союзнические отношения с РФ как не выполняющей свои обязательства, закрыть 102-ю военную базу в Гюмри и пригласить войска НАТО. НАТО с Азербайджаном воевать, конечно, не станет, но и будет подталкивать Армению к миру с соседом, на чем настаивает Россия. В итоге по вине Никола Пашиняна прольется кровь, в том числе армянская, но он легко заплатит эту цену, чтобы подобраться поближе к Западу и попросить помощи для избавления Армении от страданий.

Подобная перспектива не может не тревожить. Армения полностью отказалась от мира для себя и региона, и пока неясно, как поступить, чтобы переломить настрой команды Пашиняна на войну.