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Перечислены преимущества Рамадана

Перечислены преимущества Рамадана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Врач Мадина Мусичова назвала пищевые ограничения во время поста в исламский месяц Рамадан полезными для мозга и желудочно-кишечного тракта. Также она рассказала о пользе отказа от еды в улучшении памяти и внимания

Пост в месяц Рамадан, во время которого мусульмане ограничивают потребление пищи, полезен для улучшения памяти и кишечно-желудочного тракта, считает блогер и врач Мадина Мусичова.

По ее словам, ограничения в еде днем разгружают ЖКТ и позволяют запустить процесс самоочищения. Также, она отметила, что после завершения поста организм работает как часы.

Помимо этого, врач заявила, что отказ от еды в дневное время суток помогают в быстрой выработке веществ, способствующих предотвращению появления болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, по ее мнению, в месяц Рамадан можно улучшить концентрацию внимания память.

Временное голодание, как подчеркнула Мусичова, положительно сказывается на работе сердца, поскольку в этот момент артериальное давление снижается, что помогает организму направить энергию на сжигание токсинов и активизацию иммунитета.

Календарь Рамадана 2023 в Москве

Календарь Рамадана 2023 в Москве

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