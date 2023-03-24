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В аптеки России поступит препарат "Мир-19" от коронавируса

В аптеки России поступит препарат &quot;Мир-19&quot; от коронавируса
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Противокоронавирусное лекарственное средство "Мир-19" вскоре появится в российских аптеках. Препарат разработан российскими специалистами и помогает избежать тяжелого течения болезни.

Аптеки России скоро смогут предложить клиентам препарат от коронавируса "Мир-19", который сейчас доступен только тем, кто проходит лечение в больнице.

Препарат был создан в Институте иммунологии ФМБА и зарегистрирован Минздравом в декабре 2021 года. "Мир-19" используется для профилактики или лечения ковид, предотвращает тяжелое течение заболевания. Препарат вводится посредством ингаляций или назально.

Разрешение на применение лекарства амбулаторно было получено 23 марта 2023 года, теперь препарат будет доступен не только в медицинских учреждениях, но и в аптеках.

В последнее время коронавирус в России держится на уровне 12-13 тыс новых заболевших ежесуточно.

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