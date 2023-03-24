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Российские футболистки улучшили свои позиции в рейтинге ФИФА

Российские футболистки улучшили свои позиции в рейтинге ФИФА
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
ФИФА представила обновленный рейтинг женских сборных, согласно которому российские футболистки занимают теперь 24-е место. Команда Азербайджана располагается на 78-й строчке, Грузия - на 127-й, Армения - на 139-й. Лидирует в рейтинге команда США.

ФИФА опубликовала на своем официальном сайте новый рейтинг женских сборных по футболу. Россиянки занимают в нем 24-е место. Таким образом, российская команда улучшила свои позиции, не набрав ни одного очка. Ранее она занимала 26-ю строчку.

Возглавляют обновленный табель о рангах США. На втором месте располагается Германия, на третьем - Швеция. В топ-10 входят также команды Англии, Франции, Канады, Испании, Нидерландов, Бразилии и Австралии.

Сборная Турции находится на 63-й строчке, Иран - на 67-й, Азербайджан - на 78-й, Грузия - на 127-й, Армения - на 139-й.

Напомним, зимой прошлого года российские команды и сборные отстранили от участия в международных турниров сезона 2022/2023.

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