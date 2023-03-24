Коронавирус в России: сегодня выявили 12,5 тыс новых случаев

Опубликовано: 12:12, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За сутки в России коронавирусом заразились еще 12,5 тыс человек. В целом заболеваемость держится на одном уровне почти три недели.

Коронавирус диагностировали еще 12 493 россиянам, следует из данных официальной статистики на 24 марта.

Лидерами по заболеваемости являются Москва - 1 780 новых случаев, и Санкт-Петербург - 1 383 заразившихся. Московская область сообщает о 259 инфицированных, в Краснодарском крае заражены еще 352 человека, в Ставропольском крае COVID-19 обнаружили у 276 жителей, в Крыму новых заболевших 79.

Ниже заболеваемость в северокавказских республиках. В Дагестане положительный тест на ковид сдали 32 пациента, в Кабардино-Балкарии вирус подтвержден у 33 человек, в Адыгее заболели 16 жителей, в Карачаево-Черкесии сообщает о 9 новых пациентах, в Северной Осетии 17 заболевших. Лучше всего ситуация в Ингушетии, там заболел один человек, и в Чечне - ни одного случая заболевания за сутки.

В российские больницы госпитализировали 1 390 новых пациентов. Выздоровели 13 443 человека за сутки и 21 915 850 - за все время с начала пандемии. Смерть в связи с коронавирусом подтверждена в 35 случаях. Всего от ковида в России умерли на сегодня 397 009 человек.

Случаев заражения вирусом в стране за все время зафиксировано 22 562 888.