В Ингушетии потратят более миллиарда рублей на реконструкцию кладбищ

Опубликовано: 10:41, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии потратят более 1 млрд рублей на реконструкцию 73 кладбищ. Все работы планируется выполнить в течение 2023 и 2024 годов.

В Ингушетии намерены выполнить реконструкцию родовых мусульманских и православных кладбищ. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя региона.

За два года планируется облагородить прилегающие к кладбищам территории, улучшить состояние подъездных дорог и создать стоянки для автомобилей.

Кроме того, возле могил установят металлические ограды.

На реконструкцию потратят более миллиарда рублей. Эту сумму выделит промышленно-финансовая группа "Сафмар".

В общей сложности до конца нынешнего года в республике намерены реконструировать 30 кладбищ. Еще на 43 работы будут выполнены в 2024 году.