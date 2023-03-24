10 лучших фильмов про лавины

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Снежная лавина - природное явление, которое часто становится одним из героев фильма. В подборке интересные фильмы про лавины. Мы собрали киноленты разных жанров. Лавина может стать не только катастрофой, но и поводом для переоценки ценностей, отправной точкой социальной борьбы и стимулом для героических поступков.

Представляем подборку лучших фильмов про лавины за последние 50 лет.

Лавина, 1978, США

История о том, как важно соблюдать нормы строительства.

На горном склоне вырастает новый модный курорт, трассы полны лыжников, а гостиница - постояльцев. Однако курорт построен в опасном месте, а ради удобных трасс, были вырублены деревья, способные остановить ход снеговой волны.

Фильм снят 45 лет назад, но все еще остается зрелищным. Украшением ленты стала Миа Фэрроу.

Отель «У погибшего альпиниста», 1979, СССР

Фильм, в котором лавина только предлог, чтобы разыграть мистический детектив в замкнутом пространстве.

Загадочные происшествия, невозможность уехать из-за лавины, труп в номере - полицейскому предстоит разобраться во многом. Все - не то, чем кажется в этом отдаленном отеле.

Фильм - экранизация романа братьев Стругацких. Съемки картины проходили на территории Казахстана, в горах неподалеку от Алматы.

Белое проклятье, 1987, СССР

Один из первых советских фильмов-катастроф.

Действие происходит в Кабардино-Балкарии, на горнолыжном курорте Терскол. Прошел сильный снегопад, и курорту грозит сход лавины, предупреждает начальник противолавинной службы. К сообщению все относятся беспечно, а зря.

Картина снята по мотивам одноименной повести Владимира Санина. В фильме снялись Лариса Гузеева и Александра Яковлева.

Вертикальный предел, 2000, США, Германия

Фильм о том, как амбиции одного могут стоит жизни многим.

Отряд из шести альпинистов отправляет на спасение троих, ранее оказавшихся в ловушке из-за лавины. В горы они отправились по воле сумасбродного миллионера. Им повезло чудом остаться в живых, оказавшись в ледяном ущелье. Среди выживших - успешная альпинистка, среди спасателей - ее брат, бросивший этот вид спорта после трагедии с отцом. Операция по спасению полна опасностей. Ситуация осложняется тем, что вскоре должна сойти еще одна, более мощная лавина. Под угрозой жизни всех девяти.

Фильм про альпинистов, поставленный режиссером нескольких картин о Джеймсе Бонде, Мартином Кэмпбеллом.

Долина лавин, 2001, Канада

Фильм о том, каково это - остаться в живых под толщей снега и не иметь шанса позвать на помощь или пошевелиться.

Модный горный курорт проводит чемпионат по экстремальным видам спорта, собралось множество гостей. Несколько сноубордистов отправляются кататься в опасную зону и пропадают под лавиной. Пока ведутся поиски, многолюдный курорт оказывается под угрозой новой мощной снежной лавины, где-то под снегом тикают бомбы.

Фильм снял один из создателей культового сериала «Горец» Пол Зиллер.

Погребенные лавиной, 2002, США

Фильм о том, что происходит под уже сошедшей лавиной.

Лавина сошла на отель в горах, здание пострадало, но не было снесено, внутри остаются несколько человек. Миниатюрный апокалиптический мир в условиях полуразрушенной гостиницы. По другую снежного покрывала идет спасательная операция. Те, кто находится внутри, пытаются найти путь наружу, из-под развалин и снежных глыб. Они не знают, что над ними нависла опасность еще одной снежной лавины.

Низкобюджетный, но оригинальный фильм на тему лавин.

Нанга-Парбат, 2010, Германия

Фильм, основанный на реальных событиях.

Два брата-альпиниста в 1970 году отправляются покорять Нангапарбат в Пакистане, один из сложнейших восьмитысячников планеты, также называемый «Гора убийца».

Участник этих событий - Райнхольд Месснер, которого сыграл немецкий актер Флориан Штеттер, жив по сей день. Альпинист стал первым, кто покорил все 14 восьмитысячников, часть их них - в одиночку и без снаряжения.

Форс-Мажор, 2014, Швеция, Франция, Норвегия, Дания, Италия

Фильм, в котором лавина раскрывает человеческие слабости и недостатки.

Отдых на горнолыжном курорте оборачивается трагедией. Принудительно спущенная лавина погребает под собой не людей, но брак - в страхе мужчина сбегает, забыв про жену и детей. Так небольшая, лавина, рядовое явление в горах, стала большой проблемой для отдельно взятой семьи.

Кстати, в 2020 году в США сняли свою версию этой истории. А европейский оригинал удостоился награды на Каннском кинофестивале.

Шерпа, 2015, Австралия, Непал

Документальный фильм о работе проводников альпинистов и одной и самых страшных лавин на Эвересте, одномоментно унесшей 16 жизней.

Фильм показывает изнанку восхождений, ту тяжелую и опасную работу, которую из года в года совершают шерпы, но которая обычно выпадает из внимания, не находит должного уважения и оценки. Фильм-интервью превратился в фильм-катастрофу, сход снежной лавины был запечатлен камерами. В лавине, о которой снят фильм, погибли исключительно шерпы, они занимались подготовкой лагеря и маршрута для иностранных туристов.

Зов предков, 2020, США, Канада

Семейный фильм-приключение в котором собака спасла хозяина от лавины.

Пес по имени Бак вместе с хозяином, которого играет Харрисон Форд, совершают путешествие из солнечной Калифорнии в заснеженную Аляску. Там Бак попадает в собачью упряжку. История о дружбе человека и собаки, о приключениях, борьбе со злом, противостоянии стихии и выборе.

Фильм создан по повести Джека Лондона, экранизация заинтересует скорее детскую аудиторию.