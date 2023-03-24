Музыкальные инструменты Азербайджана: на чем играют маги

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Много столетий азербайджанцы передавали из поколения в поколение свои волшебные философские музыкальные традиции, причем в устной форме. ЮНЕСКО внесла в свой Список нематериального культурного наследия азербайджанский мугам, который называют "небесной музыкой" и "музыкой магов" сакральной по своему происхождению.

Почему мугам слушают столетиями

Считается, что мугам как наиболее богатая по содержанию и зрелая по художественной мысли форма народного музыкального искусства своей гармонией совершенствует человека. Исполнитель мугама – ханенде – в сопровождении инструменталистов способен представить целый мир, полный поэтических образов и философских идей. Основными мугамными инструментами считаются тар и кеманча.

Древние инструменты

Азербайджанские музыкальные инструменты появились в глубокой древности. Помимо данных археологических раскопок, материалами для изучения становления музыкальной культуры Азербайджана стали произведения азербайджанских литературных классиков. В их работах не только фигурировали названия инструментов, но также описывалась их форма, материал, из которого они были изготовлены, приемы играть. Кроме того, сведения о музыкальных инструментах получали благодаря сохранившимся настенным росписям, работам художников и дневникам путешественников.

Музыкальные инструменты Азербайджана делят на несколько основных групп:

струнные (щипковые и смычковые),

духовые

ударные.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тар

Тар считают одним из ведущих инструментов азербайджанской музыки. Его относят к струнным щипковым инструментам. Он приобрел свой нынешний вид благодаря азербайджанскому музыканту-мастеру Мирзе Садыху Асаду оглы (в некоторых источниках его называют Садыхджаном). В народе его прозвали "Отцом тара". Он увеличил количество струн до одиннадцати (изначально у инструмента их было пять). Садыхджан оставил 22 лада на грифе, однако поменял их местами, чтобы избежать частого расстройства инструмента. Также вес тара уменьшился, его стало можно держать у груди, а не как раньше на коленях. Сам же корпус инструмента, сделанный из нескольких видов дерева, визуально можно разделить на две части – малую и большую – и он напоминает цифру восемь.

Кеманча

Кеманча относится к струнным смычковым инструментам. Она, как и тар, немного изменилась со временем. Раньше у нее была лишь одна струна, а в современной версии их четыре. Корпус инструмента имеет округлую форму, сделан из орехового дерева. Также у кеманчи есть широкий гриф и металлический стрежень, который соединяет корпус с грифом. Смычок кеманчи, который может иметь слегка изогнутую форму, изготавливают из кизилового дерева и конского волоса. Про этот инструмент неоднократно писали азербайджанские классики, в частности Низами Гянджеви.

Зурна

Во время археологических раскопок на территории Мингечевира ученые обнаружили несколько экземпляров зурны, которые были изготовлены из рогов оленя. Возраст этих инструментов насчитывал около 3 тысяч лет. Зурна считается родственницей гобоя. Она представляет собой выполненную из дерева трубку, на корпусе которой есть несколько отверстий. Диаметр трубки расширяется книзу. Материал для изготовления инструмента - дерево абрикоса, тута или же ореха.

Нагара

Название этого инструмента буквально переводится как "поколачивание", "постукивание". Нагара является разновидностью барабана. Ее, как правило, изготавливают из дерева ореха или абрикоса. С двух сторон на нагару натягивают веревками овечью кожу, всё это крепится металлическими обручами. Существует несколько видов нагары: большие, средние, малые. Их также можно разделить по типу: нагара бывает односторонняя и двусторонняя. В зависимости от размера инструмента, на нем можно играть руками или палочками.