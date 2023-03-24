Иранский Хой потрясло на 5,3

Землетрясение произошло в 35 км от города Хой в Иране. Данных о жертвах и разрушениях нет.
В 35 км к югу от иранского города Хой произошло землетрясение магнитудой 5,3.
Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, очаг залегал на глубине 30 км. Данных о жертвах и разрушениях нет.
Напомним, что ранее землетрясение в Иране было зафиксировано в среду, 22 марта. Магнитуда сейсмособтия составила 5,1.
Согласно данным сейсмологов, подземные толчки случились примерно в 55 км от Горгана. Очаг залегания – 40 км.