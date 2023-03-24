Доллар поднимается к 77

Опубликовано: 7:40, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доллар и евро торговались разнонаправленно в ходе утренних торгов на Мосбирже. Доллар рос до 76, 07 рублей, евро упал до 82,275 рублей.

В ходе утренних торгов Московской биржи курс доллара к рублю по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов продемонстрировав рост на 7,25 копейки поднялся до 76,0725 рубля.

Европейская валюта просела на 36,5 копеек, до 82,275 рублей. Стоимость юаня к рублю снизился на 3,1 копейки, до 11,074 рубля.

Какой прогноз доллара на неделю

Согласно прогнозам аналитиков стоимость американской валюты через неделю будет составлять 75, 22 рубля. Минимальные значения составят 74, 17 рублей, максимальные – 76,27 рублей.