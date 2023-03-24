Опубликовано: 0:28, 24 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курортный Батуми впервые примет международную выставку, посвященную книгам и высшему образованию. Она будет проходить с пятницы по воскресенье включительно. Организаторы ее стремятся повысить популярность чтения и дать людям информацию о высшем образовании.

I Международная выставка книг и высшего образования стартует в Батуми (Аджария) в пятницу, рассказали организаторы.

Мероприятие будет проходить на протяжении трех дней во Дворце спорта. С его помощью организаторы рассчитывают повысить у общественности интерес к чтению. Еще одна цель выставки - развитие издательского дела в Грузии.

Высшее образование

Посетителям выставки подробно и полно расскажут о программах обучения и стажировкам по разным направлениям. Гостям предоставят информацию также о стипендиях и грантах.

В общей сложности в выставке примут участие порядка четырех десятков грузинских и международных организаций, включая вузы, различные фонды, издательства и магазины книг. На мероприятии будут представлены и просветительские учреждения, например, центры грузинской культуры.

Помимо всего прочего, в программу входят конференция по основной теме выставки. Подготовлены различные образовательные программы. Желающих отдохнуть ждут развлекательные программы.

Выставка будет открываться каждый день в 11:00 по тбилисскому времени (10:00 мск). Вход на нее свободный.