В Карачачево-Черкесии за год построят или обновят 159 соцобъектов

В КЧР за год будет построено или отремонтировано 159 социально значимых объектов. В их числе образовательные, медицинские, культурные учреждения и многое другое.
В Карачаево-Черкесии в текущем году собираются возвести и реконструировать 159 социально значимых объектов, информирует пресс-служба главы республики.
В общей сложности в рамках нацпроектов в регионе намерены построить и обновить 4 школы, по 8 спортивных объектов и культурных учреждений, 24 медучреждения, 37 участков дорог, 68 дворовых и общественных территорий.
Кроме того, будут приведены в порядок десятки объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.
На прошлой неделе масштабное строительство и реконструкцию почти 150 соцобъектов анонсировал глава Кабардино-Балкарии. В республике построят онкодиспансер, дворец творческой молодежи, почти два десятка школ и ряд других учреждений.