В Карачачево-Черкесии за год построят или обновят 159 соцобъектов

Опубликовано: 22:57, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР за год будет построено или отремонтировано 159 социально значимых объектов. В их числе образовательные, медицинские, культурные учреждения и многое другое.

В Карачаево-Черкесии в текущем году собираются возвести и реконструировать 159 социально значимых объектов, информирует пресс-служба главы республики.

В общей сложности в рамках нацпроектов в регионе намерены построить и обновить 4 школы, по 8 спортивных объектов и культурных учреждений, 24 медучреждения, 37 участков дорог, 68 дворовых и общественных территорий.

Кроме того, будут приведены в порядок десятки объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры.

На прошлой неделе масштабное строительство и реконструкцию почти 150 соцобъектов анонсировал глава Кабардино-Балкарии. В республике построят онкодиспансер, дворец творческой молодежи, почти два десятка школ и ряд других учреждений.