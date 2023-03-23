Новый отель откроется в мае в горах Северной Осетии

Опубликовано: 23:51, 23 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая гостиница откроется в мае 2023 года на горнолыжном курорте Цей, расположенном в Северной Осетии. Уединенный и комфортный парк-отель с рестораном и спа создается в рамках нацпроекта.

Отдых на горнолыжном курорте Цей станет комфортнее - вскоре там начнет работать гостиничный комплекс Roots hotel комфорт-класса.

Туристический проект реализуется в Северной Осетии благодаря субсидии, полученной в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В настоящее время к приему гостей готовы 10 номеров на 40 мест, завершается отделка административных помещений и ресторана. Всего на территории Цей будет создано 20 номеров на 80 мест, также появятся спа и лаундж-зоны.

Нацпроект позволит построить в республике и другие мини-гостиницы, они будут возводиться в ущельях, поблизости от популярных туристических маршрутов. Всего будет создано порядка 240 комфортных номеров для отдыха.