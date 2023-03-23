РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Новый отель откроется в мае в горах Северной Осетии

Новый отель откроется в мае в горах Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новая гостиница откроется в мае 2023 года на горнолыжном курорте Цей, расположенном в Северной Осетии. Уединенный и комфортный парк-отель с рестораном и спа создается в рамках нацпроекта.

Отдых на горнолыжном курорте Цей станет комфортнее - вскоре там начнет работать гостиничный комплекс Roots hotel комфорт-класса.

Туристический проект реализуется в Северной Осетии благодаря субсидии, полученной в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В настоящее время к приему гостей готовы 10 номеров на 40 мест, завершается отделка административных помещений и ресторана. Всего на территории Цей будет создано 20 номеров на 80 мест, также появятся спа и лаундж-зоны.

Нацпроект позволит построить в республике и другие мини-гостиницы, они будут возводиться в ущельях, поблизости от популярных туристических маршрутов. Всего будет создано порядка 240 комфортных номеров для отдыха.

У курортов Кавказа появились собственные логотипы

У курортов Кавказа появились собственные логотипы

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
450 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version